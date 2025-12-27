أذن في القدم.. قصة الجراحة التي أذهلت العالم الطبي

حقق فريق جراحي صيني إنجازا طبيا فريدا من نوعه، حيث نجح في الحفاظ على أذن امرأة بعد تعرضها لحادث مدمر، من خلال زراعتها مؤقتا على قدمها قبل إعادة وصلها إلى مكانها الأصلي على الرأس.

وقعت الحادثة في مصنع بمدينة جينان، حين علق شعر المريضة، التي عُرفت باسم "سون"، في إحدى الماكينات، ما أدى إلى تمزيق أجزاء كبيرة من فروة رأسها ورقبتها وفصل أذنها تمامًا مع الأنسجة المحيطة بها، وتم نقل المرأة إلى مستشفى شاندونغ الإقليمي بحالة حرجة، حيث تبين أن إعادة وصل الأذن بالطريقة التقليدية غير ممكنة بسبب شدة الإصابات، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية.

وقال تشيو شينتشيانغ، نائب مدير وحدة الجراحة الدقيقة بالمستشفى، إن فروة الرأس والجلد الوجهي للمريضة كانت مجزأة إلى عدة شظايا، بينما أذنها مقطوعة بالكامل، ونظرا لعدم وجود سابقة طبية يمكن اتباعها، قرر الفريق الطبي اتباع حل غير تقليدي، وزرع الأذن مؤقتا على أعلى قدمها.

ويعرف هذا الإجراء بـ الزراعة غير الموضعية (heterotopic grafting)، حيث يتم نقل نسيج أو عضو إلى موقع مختلف عن مكانه الطبيعي، وهو إجراء نادر في إعادة وصل الأذن رغم استخدامه في الجراحة الدقيقة، وقد اختار الأطباء القدم لمطابقة حجم وشكل الشرايين والأوردة مع تلك الموجودة في الأذن، ولتسهيل إعادة التشكيل لاحقا بسبب الجلد الرقيق والأنسجة الطرية.

استغرقت عملية الزراعة الأولى نحو 10 ساعات، وتطلبت إعادة توصيل أوعية دموية دقيقة جدا لا يتجاوز قطرها 0.3 مليمتر، وبعد عدة أيام، واجه الفريق مشكلة إضافية تتمثل في ارتجاع الوريد، الذي أدى إلى اسوداد الأذن، ما هدد بقاء الأنسجة، وللحفاظ على الدورة الدموية، لجأ الأطباء إلى سحب الدم يدويا، عبر نحو 500 تدخل على مدار خمسة أيام.

خلال الفترة التي ظلت فيها الأذن على القدم، عمل الفريق على إعادة بناء فروة الرأس والرقبة باستخدام رقع جلد مأخوذة من بطن المريضة، ومع مرور الأشهر، تحسنت حالة التورم واستقرت الدورة الدموية.

في أكتوبر، وبعد أكثر من خمسة أشهر من الحادث، نجح الفريق في إعادة الأذن إلى مكانها الأصلي في عملية استغرقت ست ساعات، لتكون أول عملية موثقة من نوعها لإعادة وصل أذن كاملة بعد حادث صناعي بهذه الطريقة.

وأعلن تشيو أن المريضة خرجت من المستشفى، وأن بنية وجهها ووظائف أنسجتها تعافت بشكل كبير، وستحتاج إلى إجراءات بسيطة إضافية مثل ترميم الحواجب وتقليل ندوب القدم تجميليا.

وأضاف: "سنبذل كل جهد ممكن لإنقاذ الأرواح، مهما كانت فرص النجاح ضئيلة. فلسفة المثابرة والسعي نحو التميز هي أساس كل عملية وكل إجراء طبي".