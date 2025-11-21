ماذا يحدث لصحتك عند تدخين سيجارتين فقط يومياً؟

حذرت دراسة حديثة من أن التدخين حتى بكميات قليلة يوميا قد يترك أثرا طويل الأمد على القلب، مشيرة إلى أن الإقلاع التام في سن مبكرة هو الطريقة الأكثر فعالية لحماية الصحة.

أجرى فريق من الباحثين بقيادة مايكل بلاها في مركز جونز هوبكنز سيكاروني للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، التابع لجامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة، دراسة شملت أكثر من 300 ألف بالغ، ضمن 22 دراسة طولية، تمتد لفترات تصل إلى نحو 20 عاما، خلال هذه الفترة، سجلت الدراسات أكثر من 125 ألف حالة وفاة و54 ألف حدث قلبي وعائي، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية وفشل القلب.

وأظهرت نتائج التحليل أن التدخين من سيجارتين إلى خمس سجائر يوميا يرتبط بزيادة خطر فشل القلب بنسبة 50٪، وزيادة خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 60٪ مقارنة بمن لم يدخنوا أبدا، وفقا لـ scitechdaily.

وأكد الباحثون أن خطر التعرض لأمراض القلب يظل مرتفعا حتى بعد الإقلاع، وقد يستمر لفترة تصل إلى 30 عاما، ومع ذلك، لوحظ أن فرص التعرض لمشكلات قلبية وعائية تنخفض بشكل ملحوظ خلال السنوات العشر الأولى بعد الإقلاع عن التدخين، وتستمر في الانخفاض مع طول فترة الامتناع.

الدراسة تسلط الضوء على أهمية الإقلاع التام، حيث إن مجرد تقليل عدد السجائر لا يوفر نفس مستوى الحماية.

وقال الباحثون: "حتى التدخين الخفيف أو العرضي يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة، لذا فإن الإقلاع في سن مبكرة هو الخيار الأمثل لحماية الصحة على المدى الطويل".

وأضافوا أن هذه النتائج تدعم التوصيات الصحية العامة التي تؤكد على ضرورة الإقلاع المبكر والكامل، إضافة إلى برامج الوقاية التي تمنع الأشخاص من البدء بالتدخين أصلاً.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة PLOS Medicine، فإن العلاقة بين كمية التدخين وخطر الإصابة بأمراض القلب لم تكن واضحة دائما، خصوصا بالنسبة للمدخنين الخفيفين.

ومع تغير العادات وزيادة عدد من يستهلكون سجائر أقل يوميا، يصبح فهم المخاطر طويلة الأمد وفوائد الإقلاع حتى لأولئك الذين لا يقتربون من علبة واحدة يوميا أمرا بالغ الأهمية.

وأشار الباحثون إلى أن هذه الدراسة تُعد واحدة من أكبر الدراسات حول التدخين باستخدام بيانات عالية الجودة في مجال وبائيات أمراض القلب والأوعية الدموية، موضحين أن الضرر الناتج عن التدخين حتى بكميات منخفضة كبير جدا.

وأكدوا أن "مدة الامتناع عن التدخين بعد الإقلاع التام أهم من التعرض الطويل لعدد قليل من السجائر يوميا".

تأتي هذه النتائج لتعيد التأكيد على رسالة الصحة العامة، التدخين ضار حتى بكميات قليلة، والإقلاع المبكر والكامل هو السبيل الأمثل للوقاية من الأمراض القلبية وحماية الحياة.