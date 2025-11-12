من يحارب الزهايمر وينعش الدماغ أكثر.. القهوة أم الشاي الأخضر؟

يتفق العلماء على أن نمط الحياة الصحي يمكن أن يقي من أمراض الشيخوخة العصبية، لكنّ الجدل لا يزال قائماً حول المشروب الأفضل لصحة الدماغ: القهوة أم الشاي الأخضر؟ فكلاهما غني بمضادات الأكسدة، إلا أن تأثيرهما يختلف في التفاصيل الدقيقة.

بحسب تقرير نشره موقع Economic Times، فإن القهوة لا تقتصر على تنشيط الحواس في الصباح، بل تُعد أيضاً درعا واقياً للدماغ.

وتشير الأبحاث إلى أن شرب القهوة بانتظام يقلل من تراكم اللويحات المرتبطة بمرض الزهايمر، كما قد يخفف خطر الإصابة به بنسبة تصل إلى 65%، ويقلل احتمالات الإصابة بمرض باركنسون بنحو 29%.

ويقول عالم الأعصاب الدكتور روبرت لوي إنّ القهوة تحتوي على أكثر من ألف مركب حيوي نشط، أبرزها الكافيين والبوليفينول والتريغونيلين، وجميعها تعمل كمضادات أكسدة ومضادات التهاب، إضافة إلى دعمها لصحة القلب والأعصاب.

غير أن الإكثار منها قد يسبب آثارًا جانبية، مثل ضعف امتصاص الحديد أو التفاعل مع بعض الأدوية.

وينصح الدكتور لوي بتناول القهوة العضوية لتجنّب بقايا المبيدات، وتحضيرها بمياه نقية خالية من الفلورايد أو باستخدام تقنية التناضح العكسي لضمان أقصى فائدة.

الشاي الأخضر.. طاقة هادئة وذاكرة حاضرة

في المقابل، يُعرف الشاي الأخضر بقدرته على تعزيز الهدوء والتركيز الذهني في آنٍ واحد، فهو يحتوي على كمية معتدلة من الكافيين إلى جانب حمض أميني يُدعى إل-ثيانين، يساعد على الاسترخاء دون الشعور بالخمول.

وأظهرت دراسة طويلة المدى بعنوان "تأثير القهوة والشاي الأخضر على الوقاية من الخرف" أن تناول 2 إلى 3 أكواب يوميًا من الشاي الأخضر يقلل خطر التدهور الإدراكي بنسبة 44%، خصوصاً لدى كبار السن، فيما لم تُلاحظ نتائج واضحة لدى الفئات الأصغر عمراً.

كما أن الشاي الأخضر غني بالبوليفينولات التي تغذي ميكروبيوم الأمعاء، وهو ما ينعكس إيجاباً على وظائف الدماغ عبر ما يُعرف بمحور الأمعاء–الدماغ.

النتيجة.. التوازن هو السر

يرى الدكتور لوي أن القهوة والشاي الأخضر يُكملان بعضهما البعض، فالأولى تمنح دفعة قوية للطاقة والتركيز، بينما الثانية توفر يقظة هادئة وتوازنًا عصبيًا مستداماً.

ويخلص إلى أن الاختيار الأمثل يعتمد على تفضيلات كل شخص واستجابة جسده، فالأهم من المشروب هو الاعتدال والاستمرارية في العادات الصحية التي تُغذي الدماغ وتحمي الذاكرة.