خلال 56 يوماً فقط.. مصل سحري يعالج تساقط الشعر ويقضي على الفراغات

أظهر مصل نباتي مبتكر نتائج مذهلة في إعادة نمو الشعر خلال أسابيع قليلة، في خطوة قد تغير قواعد لعبة صناعة فقدان الشعر التي تُقدّر بمليارات الدولارات، ويعتمد المصل الجديد على مستخلص سنتيلا آسياتيكا الطبي، ويعمل دون الحاجة إلى أدوية أو هرمونات، ما يفتح آفاقا لعلاج آمن وفعال لكلا الجنسين.

ومستخلص سنتيلا آسياتيكا، المعروف أيضا باسم Gotu Kola، هو مستخلص نباتي يتم الحصول عليه من نبات عشبي صغير ينمو في مناطق جنوب وشرق آسيا، مثل الهند، الصين، وإندونيسيا، وهذا النبات مشهور منذ قرون في الطب التقليدي، خصوصا في الطب الصيني والهندي نظرا لفوائده الصحية المتعددة، وفقا لـ ديلي جالكسي.

وأظهرت دراسة سريرية شارك فيها 60 بالغا تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما، أن المصل الجديد يعزز نمو الشعر بشكل واضح خلال 56 يوما فقط.

تم تقسيم المشاركين إلى خمس مجموعات، تضمنت تركيبة وهمية وتركيبة أساسية وثلاث مجموعات علاجية نشطة تحتوي على الحويصلات خارج الخلوية المستخلصة من النباتات، إلى جانب عوامل النمو IGF-1 طويل المفعول وFGF-7.

وأظهرت النتائج أن المجموعة التي استخدمت التركيبة الثلاثية النشطة سجلت أفضل تحسن في كثافة الشعر، طوله، سمك الخصل، وتوازن زيوت فروة الرأس.

كما لم يُبلغ أي من المشاركين عن آثار جانبية، ما يعزز من مكانة المصل كبديل آمن وغير هرموني مقارنة بالعلاجات التقليدية، والتي غالبا ما تترافق مع آثار جانبية أو نتائج محدودة.

ويشير الباحثون إلى أن المصل يعمل عبر تحفيز الخلايا الداعمة لبصيلات الشعر والبيئة خارج الخلوية، دون التأثير على الهرمونات، وتعتمد آليته على تعزيز إشارات كهربائية حيوية داخل الأرومات الليفية، مما ينشط مسارات Wnt الضرورية لتفعيل بصيلات الشعر، ويعيد برمجة سلوك البصيلات على المستوى الخلوي.

ويعتبر هذا التطور مهما بشكل خاص للنساء اللواتي يعانين من فقدان الشعر النمطي الأنثوي، حيث تقل الخيارات الآمنة المتاحة للعلاج.

فالمصل المستخلص من سنتيلا آسياتيكا يستهدف الخلايا محليا دون التعرض الجهازي للدواء، ما يقلل من المخاطر المحتملة ويزيد من فعالية العلاج.

وبحسب الخبراء، فإن قدرة المصل على تحسين عدة معايير في وقت قصير، مثل عدد الشعر، سمكه، وصحة فروة الرأس، تضعه في موقع مميز بين العلاجات التقليدية، التي غالبا ما تركز على إبطاء التساقط فقط دون استعادة الشعر بشكل فعّال.

ورغم النتائج الواعدة، يوضح الباحثون أن الدراسة ما زالت في مرحلة نشر نتائج دراسة ولم تُراجع بعد من قبل النظراء، وأن معظم المشاركين مرتبطون بشركة Schweitzer Biotech المصنعة للمصل. وسيكون من الضروري إجراء تجارب متعددة المستشفيات ومستقلة للتحقق من النتائج على المدى الطويل وإمكانية تطبيقها تجاريا.

يمثل المصل النباتي الجديد خطوة واعدة نحو علاج ثوري لتساقط الشعر، مع إمكانية توفير خيار آمن وفعّال للرجال والنساء على حد سواء، وربما يعيد تعريف فهمنا لكيفية تحفيز بصيلات الشعر للنمو من جديد.