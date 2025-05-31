5 نصائح ذهبية للحفاظ على ركبتيك قوية وصحية





تعتبر مشكلات الركبة شائعة، وتؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار، سواء كان الأمر عبارة عن تصلب عند الجلوس من الكرسي أو وخزات مؤلمة عند صعود السلالم، أو طقطقة الركبة.

هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك تجربتها للمساعدة في إيقاف طقطقة الركبتين - بما في ذلك تناول بعض المكملات الغذائية وفقدان الوزن، والطقطقة هي الإحساس بفرقعة أو نقر أو صوت طقطقة أو حركة داخل مفصل الركبة.

ورغم أن الصوت قد يكون مثيرًا للقلق، إلا أنه عادةً لا يكون علامة على وجود ضرر خطير وغالبًا ما يكون غير ضار.

تعرف أنج بيريياسامي، أخصائية العلاج الطبيعي السريرية التي تعمل مع Healthspan ، جيدًا القيود التي يمكن أن يفرضها الألم والإصابة والاضطرابات على مرضاها بحسب ديلي ميل.

وقالت إن الطقطقة عادة ما تكون مؤشراً على التغيرات في مفصل الركبة والتي غالباً ما ترتبط بالتغيرات المرتبطة بالعمر، وهي شيء يتعين على معظمنا التعامل معه، لكنها تضيف إن الجينات يمكن أن تلعب دورًا أيضًا، حيث يوجد لدى بعض الأشخاص استعداد للإصابة بمشاكل أكثر من غيرهم بسبب جيناتهم فقط.

وتضيف: "ومع ذلك، بما أن الركبتين هما المفصل الذي يحمل معظم وزن أجسامنا، فإن الكثير من مشاكلنا ستكون مرتبطة بكيفية استخدامنا لهما."

1. تمارين التقوية

يمكن أن تساعد تمارين التقوية مثل القرفصاء في الحفاظ على عمل الركبتين في أفضل حالاتها لأن انخفاض قوة العضلات المحيطة بالركبتين يضع ضغطًا مباشرًا أكبر على الأربطة والأوتار والعضلات".

2. العمل على مرونة ركبتك

مع تزايد خمولنا واعتمادنا أوضاع جلوس منتظمة، فإننا نخفض مقدار الوقت الذي نمضيه في تحريك مفاصلنا ما يؤثر على صحة المفاصل لأن السائل الزلالي الموجود داخل المفاصل يقوم بتزييت نفسه عند الحركة، وبالتالي بدون الحركة، تقل كمية الغشاء الزلالي وبالتالي تزداد الصلابة.

وتقول إنج لتحسين مرونة الركبة، ركز على التمدد المنتظم، وخاصة لأوتار الركبة، وعضلات الفخذ الرباعية، وعضلات الساق، ومارس أنشطة ذات تأثير منخفض مثل المشي أو ركوب الدراجات، وفكر في ممارسة تمارين لتقوية العضلات الداعمة في الوركين والفخذين.

3. تقليل الوزن الزائد في الجسم

تحذر أخصائية العلاج الطبيعي من أن كل كيلوغرام من الوزن الزائد في الجسم فوق مؤشر كتلة الجسم يضيف ضغطًا إضافيًا على ركبتيك.

وتتضمن الخطوات الأولية لفقدان الوزن التركيز على نظام غذائي متوازن، ودمج النشاط البدني، وتحديد أهداف واقعية حيث يمكن أن تساعد هذه الخطوات في إرساء عادات صحية وتعزيز فقدان الوزن المستدام .

4. التغذية الجيدة هي المفتاح

تقول إنج أنت ما تأكله، لذا فإن التأكد من حصولك على التغذية الصحيحة للمفاصل أمر مهم أيضًا، ولكن "لسوء الحظ، لا يوجد حل سريع إذا قيل لك أنك تعاني من هشاشة العظام، لأن هذه التغييرات تحدث في بطانة الغضاريف في المفاصل.

وترى أن الجلوكوزامين والكوندرويتين يتمتعان ببعض التأثير على صحة المفاصل، ولكن الأدلة ليست قوية بما يكفي ليتناولها الجميع للوقاية من هشاشة العظام في الركبة، كما أن فيتامين د والكالسيوم أساسيان لدعم صحة العظام.

5. جهاز AposHealth

جهاز AposHealth هو جهاز طبي غير جراحي يتم ارتداؤه على القدمين، وهو مصمم للمساعدة في تحسين أنماط المشي وتقليل الألم لدى الأشخاص المصابين بهشاشة العظام في الركبة، ويوصى به بشكل خاص للمرضى الذين قد يفكرون في إجراء جراحة استبدال الركبة ، ولم يستجيبوا بشكل جيد للعلاجات الأخرى، ويفضلون خيارًا غير جراحي.