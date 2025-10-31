سر الصحراء… ثمرة نادرة توقف السكري وتحمي الكبد والبنكرياس

أعلن فريق بحث من جامعة تشينغهاي والمعهد الشمالي الغربي في الصين عن اكتشاف واعد قد يغير مستقبل علاج مرض السكري، يتمثل في ثمرة نادرة تنمو في صحاري غرب الصين.

هذه الشجيرة، المعروفة باسم Nitraria roborowskii Kom، تُعرف محليا باسم "كرز الصحراء"، وقد استخدمت في الطب التقليدي لقرون، لكنها حظيت مؤخرا بالاهتمام العلمي لفهم آلياتها البيولوجية.

أظهرت التجارب الحديثة التي نُشرت في المجلة الصينية للصيدلة الحديثة التطبيقية قدرة مستخلص الثمار (NRK-C) على تحسين الصحة الأيضية للفئران المصابة بالسكري. فقد قلل المستخلص بشكل ملحوظ مستويات الجلوكوز في الدم، وعزز حساسية الجسم للأنسولين، وصحح اختلالات الدهون، إلى جانب تقليل الإجهاد التأكسدي، وهو أحد مضاعفات السكري الخطيرة، وفقا لما نشره موقع scitechdaily.

وأوضح الباحثون أن هذه التأثيرات لم تقتصر على مجرد ضبط مستوى السكر في الدم، بل أعادت تنشيط مسار PI3K/AKT الخلوي، وهو نظام إشاري رئيسي ينظم التمثيل الغذائي ويصبح معطّلا لدى مرضى السكري. وأظهرت الفحوص النسيجية أن المستخلص ساعد في الحفاظ على بنية الكبد وسلامة البنكرياس، مقارنة بالفئران غير المعالجة.

خلال فترة العلاج التي استمرت سبعة أسابيع، سجلت الفئران التي تلقت NRK-C انخفاضا بنسبة 30-40٪ في مستويات الجلوكوز الصائم، واستعادة حوالي 50٪ من حساسية الأنسولين مقارنة بالمجموعة الضابطة، مع تأثيرات واضحة تعتمد على الجرعة.

كما ساهم المستخلص في تحسين مستويات الكوليسترول وخفض مؤشرات الإجهاد التأكسدي بنسبة تصل إلى 60٪، وهي نتائج نادرا ما تحققها الأدوية التقليدية المفردة.

وأكدت الدكتورة يوي هويلان، الباحثة الرئيسية في المشروع، أن "هذه النتائج تشير إلى إمكانية علاج السكري بطريقة أكثر شمولية، حيث يساعد المستخلص الجسم على استعادة توازنه الأيضي الطبيعي بدلا من مجرد خفض السكر في الدم".

وأضافت أن الاكتشاف قد يمتد تأثيره ليشمل أمراضا أخرى مرتبطة بمقاومة الأنسولين.

ويعتبر هذا الاكتشاف بمثابة خطوة مهمة في البحث عن علاجات طبيعية وآمنة للسكري، في ظل تزايد أعداد المصابين عالميا، والتي قد تصل إلى 750 مليون شخص بحلول عام 2045.

ويأمل الباحثون أن تسهم نتائج الدراسة في تطوير مستخلصات موحدة للثمار تُستخدم كعلاجات مكملة، أو دمجها في أطعمة وظيفية تدعم الصحة الأيضية.

تسلط الدراسة الضوء أيضا على أهمية الحفاظ على النباتات الطبية التقليدية ودراستها، حيث قد تحتوي على حلول مبتكرة للتحديات الصحية الحديثة. وبينما أشارت النتائج الأولية إلى فعالية واضحة، حذر الفريق من أن التجارب البشرية ضرورية لتأكيد النتائج واستكشاف التطبيقات العملية للإنسان.