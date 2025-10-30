مع اقتراب الشتاء.. تأثيرات خطيرة للبرد على صحتك

حذر خبراء الصحة من أن الطقس البارد يحمل مخاطر صحية عديدة قد تتراوح بين نزلات البرد العادية، وصولاً إلى حالات مهددة للحياة مثل انخفاض حرارة الجسم وقضمة الصقيع.

وفقا لتقرير حديث نشره موقع Stars Insider، فإن الهواء البارد والجاف في فصل الشتاء يمكن أن يسحب الرطوبة من الجسم، ما يؤدي إلى جفاف الجلد والأغشية المخاطية، كما قد يسبب صعوبة في التنفس والصفير، خصوصا لدى المصابين بأمراض الجهاز التنفسي مثل الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن. ويكون كبار السن أكثر عرضة لهذه المخاطر بسبب ضعف مقاومتهم الطبيعية للبرد.

وأشار التقرير إلى أن نزلات البرد هي من أكثر الأمراض المعدية شيوعا في الشتاء، كما يمكن للبرودة الشديدة أن تؤدي إلى التهابات في الأوعية الدموية الصغيرة في الجلد، المعروفة باسم Chilblains، والتي تسبب الحكة والتورم وظهور بقع حمراء وفقاعات على اليدين والقدمين.

أما في حال وصلت درجات الحرارة تحت الصفر فيمكن للبرد القارس أن يؤثر على العينين، حيث يؤدي إلى تضيق الأوعية الدموية وربما تجميد القرنية، ما قد يسبب الألم وضعف الرؤية. وأكد الخبراء أن استخدام قطرات العين، والوميض المتكرر، أو ارتداء النظارات، يمكن أن يقلل من هذه المخاطر.

كما يسلط التقرير الضوء على خطر حروق الرياح الناتجة عن فقدان الجلد لزيوته الطبيعية، ما يؤدي إلى احمراره وجفافه وحكته، وفي بعض الحالات إلى تورمه وارتفاع حرارته. ويُنصح بتغطية الوجه واليدين للوقاية.

أما أخطر تأثيرات البرد فهي انخفاض حرارة الجسم (Hypothermia)، الذي يحدث عندما يفقد الجسم الحرارة أسرع مما ينتجها. وتبدأ أعراضه بالارتجاف وفقدان الوعي الجزئي، وتزداد خطورة مع استمرار التعرض للبرد، حيث قد تصل درجة حرارة الجسم إلى مستويات قاتلة. ويكون الأطفال والرضع أكثر عرضة للخطر، ومن الضروري تجنب خروجهم، لتجنب انخفاض حرارة الجسم أو قضمة الصقيع.

وأكد التقرير أن قضمة الصقيع تعتبر أحد أبرز المخاطر الناتجة عن الطقس القارس، وتحدث غالبا في الأصابع، أصابع القدم، الأنف، الأذنين، الخدين، والذقن. وتشمل مراحلها Frostnip وSuperficial frostbite وDeep frostbite.

كما يؤدي التعرض الطويل للبرد إلى زيادة ضغط العمل على القلب، مما يرفع احتمالات التعرض للنوبات القلبية، خاصة لدى من لديهم مشاكل قلبية سابقة.

وشدد الخبراء على ضرورة ارتداء الملابس الدافئة، وتغطية الأطراف، والبقاء في الأماكن المدفأة قدر الإمكان خلال الطقس القارس، لتجنب مخاطر البرد التي قد تكون مميتة.