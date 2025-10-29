علاج ثوري يقضي على 90% من الخلايا السرطانية خلال 30 دقيقة!





طور فريق من جامعة تكساس في أوستن علاجاً ضوئياً ثورياً يقضي على 90% من خلايا سرطان الجلد و50% من خلايا سرطان القولون خلال 30 دقيقة فقط، مع الحفاظ على الخلايا السليمة.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تعتمد التقنية على تسليط ضوء الأشعة تحت الحمراء على أنابيب اختبار تحتوي على خلايا سرطانية وخلايا سليمة، إلى جانب رقائق SnOx النانوية التي تم امتصاصها من قبل الخلايا السرطانية، وعند تعرض الخلايا السرطانية للضوء، تتحول هذه الرقائق إلى سخانات مجهرية ترفع حرارة الخلية بما يصل إلى 19 درجة مئوية، مما يؤدي إلى تلف الهياكل الداخلية للخلية وموتها.

وتؤدي الحرارة المرتفعة إلى تغيير طبيعة البروتينات في الخلية، وتعطيل غشاء الخلية، وإيقاف وظائفها الحيوية، كما يمكن أن يحفز موت الخلية استجابة مناعية لمهاجمة المزيد من الخلايا السرطانية.

قتل العلاج بعد 30 دقيقة من التعرض للضوء، ما يصل إلى 90% من خلايا سرطان الجلد و50% من خلايا سرطان القولون، بينما ظلت الخلايا السليمة غير متأثرة بشكل كبير.

ويمتاز هذا العلاج عن العلاجات التقليدية، مثل الكيميائي والإشعاعي، بقدرته على تقليل الآثار الجانبية المعروفة مثل تساقط الشعر والغثيان وضعف المناعة، كما أن استخدام مصابيح LED بدلا من الليزر يجعله أكثر تكلفة ووفرة، مع إمكانية تطوير أجهزة محمولة للعلاج المنزلي، خاصة لمرضى سرطان الجلد بعد العمليات الجراحية.

وأفادت الدكتورة جين آن إنكورفيا، الباحثة في مجال الأجهزة النانوية وقائدة الدراسة: "كنا نتطلع إلى إنشاء علاج ليس فعالاً فحسب، بل آمن ويمكن الوصول إليه. وعبر الجمع بين ضوء LED ورقائق SnOx، طورنا طريقة لاستهداف الخلايا السرطانية بدقة مع ترك الخلايا السليمة دون مساس".

يعتبر هذا الاكتشاف أحدث تطور في العلاج الضوئي الحراري، الذي عادة ما يستخدم أشعة ليزر مكلفة ومخصصة لمرافق معينة. وتفتح الطريقة الجديدة باستخدام LED المجال لتطبيق أرخص وأكثر انتشاراً.