الكشف عن أهم علامة مبكرة للنوبة القلبية الصامتة

النوبة القلبية الصامتة هي حالة طبية خطيرة تحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من عضلة القلب دون أن تظهر الأعراض التقليدية المصاحبة للنوبة القلبية، مثل الألم الحاد في الصدر أو ضيق التنفس الشديد، ويمر العديد من الأشخاص بهذه الحالة دون أن يدركوا أنهم تعرضوا لنوبة قلبية، وقد لا تُكتشف إلا بعد فترة طويلة، أثناء إجراء فحوصات طبية روتينية مثل تخطيط القلب أو تصوير القلب بالموجات فوق الصوتية أو أثناء فحص لإنزيمات القلب.

غالبا ما تكون الأعراض خفيفة وغير واضحة، وقد تظهر في شكل انزعاج بسيط في الصدر، أو تعب غير معتاد، أو ضيق في التنفس، أو دوخة، أو تعرق بارد، أو ألم خفيف في الذراع أو الفك أو الظهر.

كثير من المصابين يفسرون هذه العلامات على أنها نتيجة إرهاق أو توتر أو اضطرابات في الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى تجاهلها وعدم طلب الرعاية الطبية في الوقت المناسب.

أهم إشارة تحذيرية

الإجهاد المستمر الذي لا تفسير له يُعد من أبرز العلامات المبكرة. وعلى عكس التعب اليومي، فإن هذا الشعور بالإرهاق لا يزول بالراحة، وقد يكون دليلاً على ضعف تدفق الدم بسبب خلل في عمل القلب. تجاهل هذه العلامة قد يكون خطيراً.

لماذا لا يؤخذ هذا الإرهاق بجدية؟

غالباً ما يُعزى هذا النوع من الإرهاق إلى ضغوط الحياة، قلة النوم، أو وعكة صحية بسيطة. وبسبب تطوره التدريجي وغياب الأعراض الحادة، يُهمل الكثيرون التعامل معه بجدية، مما يؤدي إلى تأخير التشخيص والعلاج.

أعراض أخرى خفية يجب الانتباه لها

بالإضافة إلى الإرهاق، قد يصاحب النوبة القلبية الصامتة أعراض خفيفة مثل شعور بالضغط على الصدر، صعوبة في التنفس، ألم في الفك أو الظهر، دوخة، تعرّق بارد، أو غثيان. وغالباً ما تُفسّر هذه العلامات على أنها مشاكل بسيطة.

المضاعفات الخطيرة للنوبات غير المشخّصة

النوبات القلبية التي تمر دون تشخيص قد تُضعف عضلة القلب تدريجياً دون أن يشعر بها المريض، ما يزيد خطر الإصابة بفشل القلب، اضطراب نبضات القلب، السكتة الدماغية، أو توقف القلب المفاجئ دون سابق إنذار.

من الأكثر عرضة؟ وكيف يمكن الوقاية؟

الأشخاص الأكثر عرضة هم مرضى السكري، المدخنون، من يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول، وكبار السن.

الوقاية من النوبات القلبية الصامتة تعتمد على تبني نمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة، ممارسة الرياضة بانتظام، الامتناع عن التدخين، وضبط مستويات ضغط الدم والسكر والكوليسترول، كما أن الاستماع إلى إشارات الجسد والانتباه لأي تغيرات غير مفسرة في الحالة العامة يُعد من الأمور الأساسية لتجنب الوقوع في فخ الصمت القاتل لهذه النوبة.