ماذا يحدث لجسمك عند تناول السلطة كل يوم؟.. اكتشف الفوائد المدهشة

توفر السلطة مجموعة واسعة من العناصر الغذائية لدعم الصحة العامة والوقاية من الأمراض، فهي غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وتساعد على الشعور بالشبع وتعزز صحة الأمعاء بشكل طبيعي.

تناول السلطة يومياً - أو عدة مرات أسبوعياً - يُعدّ طريقة ممتازة لزيادة استهلاك الألياف والحصول على كمية وفيرة من مضادات الأكسدة والبوليفينولات النباتية، التي تعمل على تغذية البكتيريا المفيدة في الأمعاء وتحسين صحتها، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان.

تتكون معظم السلطات من الخضراوات والفواكه والفاصوليا والبقوليات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور، وهي غنية بالألياف والمغذيات الأساسية.

توصي بريتاني دي لورينتيس، أخصائية التغذية، بإضافة بروتين مثل الجبن أو التوفو أو الفاصوليا أو الدجاج أو البيض المسلوق لتعزيز الشبع، موضحةً أن الاعتقاد الشائع بأن السلطة لا تشبع هو خطأ شائع، وأن إضافة البروتين تجعلها وجبة متكاملة.

تؤكد باتريشيا كوليسا، الحاصلة على ماجستير العلوم وأخصائية تغذية، أن الألياف مفيدة لمرضى السكري وأمراض القلب، وتساهم في وظائف الجسم مثل انتظام حركة الأمعاء ومستويات الشبع.

تعزز صحة الأمعاء

ترى جولي بالسامو، أخصائية تغذية مسجلة، أن التنوع النباتي أمر بالغ الأهمية لصحة الأمعاء، مشيرةً إلى أن البوليفينولات الموجودة في السلطة تُعزز نمو البكتيريا النافعة، وتحمي الجسم بخصائص مضادة للأكسدة والميكروبات، ما يؤثر إيجابياً على الجهاز الهضمي، الدماغ، القلب والجهاز المناعي.

تشير دراسة نُشرت عام 2022 في مجلة "مضادات الأكسدة" إلى أن تأثير البوليفينولات على ميكروبات الأمعاء يعزز الصحة العامة ويؤثر على جسمك بأكمله بشكل إيجابي.

هل السلطة آمنة للجميع؟

نظرًا لتنوع مكوناتها، يمكن تعديل السلطة لتناسب احتياجات كل شخص، مع الانتباه لتجنب المكونات المسببة للحساسية أو التي قد تؤثر على الهضم، خاصةً للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي، ومن الأفضل اختيار الفواكه والخضراوات الملائمة للحالة الشخصية لكل فرد.