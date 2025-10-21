50 ثانية فاصلة.. كيف ننتقل من النوم العميق إلى اليقظة في غمضة عين؟

عندما تستيقظ صباحاً، قد تشعر وكأن عقلك بدأ ينشط مع رنين المنبه، مع أنك قد تشعر بالخمول لبعض الوقت، لكن العملية التي يمر بها الدماغ للاستيقاظ هي عملية تدريجية ومنسقة، فكيف يحدث ذلك بالضبط؟

تقول راشيل رو ، أستاذة علم وظائف الأعضاء التكاملي بجامعة كولورادو بولدر، وفق موقع لايف ساينس : "اليقظة تعني أن الدماغ في حالة تدعم الوعي والحركة والتفكير، بخلاف النوم، حيث تكون موجات الدماغ بطيئة ومتزامنة، تتميز اليقظة بنشاط أسرع وأكثر مرونة، مما يسمح لنا بالاستجابة للعالم من حولنا" وفق موقع لايف ساينس.

مع ذلك، لا توجد لحظة واحدة ينتقل فيها الدماغ من النوم إلى اليقظة، كما تقول أوريلي ستيفان، باحثة النوم في جامعة لوزان بسويسرا.

وقد أظهرت الأبحاث أن المناطق تحت القشرية في الدماغ - وهي مجموعة من التكوينات العصبية تقع أسفل القشرة المخية - مسؤولة عن إيقاظنا.

وأوضحت رو أن النظام الشبكي المنشط (RAS) يعمل في البداية كـ"مفتاح بدء"، مرسلاً إشارات لتنشيط المهاد، وهو بنية تنقل المعلومات الحسية إلى أجزاء أخرى من الدماغ، ثم إلى القشرة المخية، وهي الطبقة الخارجية المتجعدة من الدماغ.

في دراسة أُجريت عام 2025 ، وجدت ستيفان وزملاؤها أن الدماغ يُنفّذ نمطاً مميزاً من النشاط عند الاستيقاظ. عندما استيقظ المشاركون في الدراسة من مرحلة النوم غير السريع، والتي تشمل مراحل مختلفة من النوم تتراوح بين النوم الخفيف والنوم العميق، أظهر نشاط أدمغتهم في البداية اندفاعاً قصيراً من موجات أبطأ تُشبه النوم، تليها موجات أسرع مرتبطة باليقظة.

عندما استيقظ المشاركون من نوم حركة العين السريعة - وهي مرحلة نوم تتميز بأحلام واضحة وحركات عين سريعة - اتجهت موجات أدمغتهم مباشرةً إلى نشاط أسرع.

وبشكل عام، وبغض النظر عن مرحلة نوم المشاركين، بدا أن نشاط أدمغتهم يبدأ من المناطق الأمامية والوسطى من الدماغ وينتقل إلى الجزء الخلفي منه عند استيقاظهم، وفقًا للباحثين.

بمجرد استيقاظنا، تحتاج أدمغتنا إلى وقتٍ كافٍ للوصول إلى كامل قدرتها الإدراكية.

تقول ستيفان إن هذه الفترة، التي تُسمى خمول النوم ، يمكن أن تستمر من 15 إلى 30 دقيقة، بل قد تصل إلى ساعة، لا يعرف الباحثون سبب هذا الخمول الصباحي، لكن وقت استيقاظنا يلعب دورًا هامًا في شعورنا، وقد يُساعدنا التخلي عن المنبه.

أوضحت ستيفان: "عندما يستيقظ دماغك [طبيعياً]، سيرسل إشارة في لحظة منطقية" لإنهاء نومك، و هناك العديد من المناطق التي تأخذ الإشارات الداخلية والخارجية في الاعتبار، وتناقش فيما بينها متى تنتقل إلى مراحل النوم المختلفة، وأيضاً، في النهاية، متى توقظك تلقائياً.

يستمع نظام اليقظة لدينا إلى هذه المُدخلات الداخلية والخارجية، ويُنشئ دورات نكون فيها أكثر يقظةً كل 50 ثانية. يتقلب مستوى يقظتنا خلال هذه الفترات، حيث يتزايد ويتناقص مراراً وتكراراً.

قالت ستيفان: "خلال مرحلة التجهيز... يصعب الاستيقاظ". ولكن عندما تضعف الدورة، "يصبح نومنا أكثر هشاشةً ويسهل الاستيقاظ".

وأضافت: "وبالتالي، خلال فترة الخمسين ثانية هذه، نمر بفترة من استمرارية النوم وفترة من ضعفه".

ولهذا السبب تنصح أصدقاءها بالاستيقاظ دائمًا في نفس الوقت، دون استخدام المنبه.

اللحظة المناسبة التي لا تتجاوز الخمسين ثانية

قالت: "سينتظر دماغك اللحظة المناسبة التي لا تتجاوز الخمسين ثانية، وستشعر بنعاس أقل عند الاستيقاظ. أما إذا كان لديك منبه، فسيكون الأمر عشوائياً نوعاً ما، قد يوقظك في أسوأ لحظة على الإطلاق، وعندها ستعاني من خمول شديد في النوم".

مع ذلك، لا يزال الكثير مما نعرفه عن الاستيقاظ لغزًا. ولا يزال العلماء غير متأكدين من سبب شعورنا بالانتعاش عند الحصول على نفس القدر من النوم في يومٍ ما، بينما لا نشعر به في اليوم التالي. أشارت بعض الأبحاث إلى أن النظام الغذائي ومدة النوم يمكن أن يؤثرا على اليقظة الصباحية، أو على كيفية انتقال الدماغ من اليقظة إلى النوم.