تحذير للموظفين.. ماذا يفعل الجلوس الطويل في صحتك؟

تشير أحدث الدراسات إلى أن الجلوس لفترات طويلة خلال اليوم قد يضر بصحة الإنسان ويزيد من مخاطر الوفاة المبكرة، خاصة بين الموظفين الذين يعملون لساعات طويلة في المكاتب.

وأظهرت دراسة حديثة أجريت في تايوان أن الأشخاص الذين يشغلون وظائف تعتمد على الجلوس لديهم خطر أعلى للوفاة بأمراض القلب بنسبة 34٪، وخطر أعلى للوفاة لأي سبب بنسبة 16٪ مقارنةً بالأشخاص الذين لا يقضون وقتاً طويلاً في الجلوس.

وأكدت الدراسات أن ممارسة التمارين المعتدلة وحدها لا تكفي لتعويض الأضرار الناتجة عن الجلوس الطويل، حيث يؤدي هذا السلوك إلى مشكلات صحية متعددة، بما في ذلك الالتهابات المزمنة منخفضة الدرجة، مقاومة الإنسولين، مرض السكري من النوع الثاني، السمنة، متلازمة الأيض، وضعف وظائف الكلى.

وقالت أندريا زد. لاكرو، دكتوراه وأستاذة مرموقة لعلم الأوبئة في جامعة كاليفورنيا بسان دييغو: "هناك تأثيرات وعائية للجلوس الطويل، حيث يبدأ الدم بالتجمع في الأطراف، مما يعني أن الجسم لا يتم تنشيطه لتحريك الدم كما ينبغي".

وأضافت أن النساء الأكبر سنا اللواتي جلسن أكثر من 11.6 ساعة يوميا واجهن خطر وفاة أعلى بنسبة 57٪ لأي سبب مقارنةً بالنساء اللواتي جلسن أقل من 9.3 ساعات يوميا، حتى عند ممارسة بعض التمارين عالية الكثافة.

ويؤكد الخبراء على ضرورة كسر فترات الجلوس الطويلة، وقالت لاكرو إن "الفترة المثلى للجلوس قبل الوقوف قد تكون 20 دقيقة فقط"، مشيرةً إلى أن النهوض ثلاث مرات في الساعة أفضل من مرة واحدة فقط.

وأوضحت أن الانتقال من الجلوس إلى الوقوف يحسن ضغط الدم ويرفع معدل ضربات القلب، وأن الحركة البسيطة مثل المشي القصير داخل المنزل أو المكتب يمكن أن يكون لها تأثير صحي كبير.

كما أشار فرانسيسكو لوبيز-خيمينيز، رئيس قسم القلب الوقائي في مايو كلينك، إلى أن استخدام مكتب المشي أو وضع الأوزان الخفيفة وأحزمة التمدد في أماكن الجلوس يمكن أن يشجع على ممارسة بعض التمارين الخفيفة خلال اليوم.

وأضاف أن جعل النشاط البدني والوقوف جزءا مقصودا من الروتين اليومي يساعد على تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالجلوس الطويل.

ويعتبر الخبراء أن التوعية بمخاطر الجلوس المستمر واعتماد استراتيجيات بسيطة لكسر فترات الجلوس يمكن أن يسهم في تحسين صحة الموظفين ويقلل من مخاطر الأمراض المزمنة.

وتوصي الدراسات بالنهوض بشكل دوري والتحرك كل ساعة على الأقل، لتجنب تراكم الدم في الأطراف وتحسين الدورة الدموية ووظائف الجسم بشكل عام.

وتشير التوصيات إلى أن هذه العادات الصحية ليست مقتصرة على المكاتب فقط، بل يمكن تطبيقها في المنازل، خصوصا مع انتشار العمل عن بعد، لضمان نمط حياة أكثر نشاطا ويحد من التأثيرات الضارة للجلوس الطويل.