ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللحوم فقط؟

يستبعد محبو النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات جميع الأطعمة النباتية ويفضلون اللحوم والبيض ومنتجات الألبان، بل يذهب البعض إلى أبعد من ذلك، حيث يعتمد بشكل شبه كامل على اللحوم الحمراء.

يزعم مؤيدو هذا النظام الغذائي أنه يؤدي إلى فقدان سريع للوزن، وإلى بشرة صافية، وتقليل الانتفاخ، وحتى تخفيف أعراض أمراض المناعة الذاتية، مع أن هذه الادعاءات لم تُثبت صحتها في التجارب السريرية، ويرى آخرون أن أكل اللحوم هو استعادة لأسلوب غذائي قديم، مستوحين بذلك صيادي العصر الحجري القديم الذين اعتمدوا على البروتين الحيواني وفق موقع ناشيونال جيوغرافيك.

يقول عالم الاجتماع ريتشارد توين: "إن ازدياد ظهور النظام الغذائي آكل اللحوم على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر رد فعل عنيفاً على الدعوات واسعة النطاق لتغيير النظام الغذائي".

ويضيف أن ملء هؤلاء أطباقهم باللحوم لم يعد مجرد نظام غذائي، بل أصبح بمثابة رفض للاستدامة، ونصائح الصحة العامة، والمفاهيم السائدة حول مفهوم الأكل المسؤول.

من بين أولى التغييرات التي يُبلغ عنها الأشخاص عند اتباع حمية آكلة اللحوم هي عملية الهضم - انتفاخ أقل، وغازات أقل، وخصر أنحف، مع ذلك، في ظل عدم وجود تجارب سريرية طويلة الأمد على حميات آكلة اللحوم، تظل معظم الادعاءات الصحية مجرد تكهنات.

عندما تنفد الكربوهيدرات، يلجأ الجسم إلى مخزون الجليكوجين - وهو سلاسل من الجلوكوز مخزنة في العضلات والكبد - للحصول على الطاقة، ومع احتراق هذه المخازن، تُطلق الماء، مما يؤدي إلى فقدان سريع للوزن الذي يتكون في معظمه من الماء، وليس الدهون.

بعد ذلك بفترة وجيزة، يدخل الجسم في حالة الكيتوزية، وهي حالة أيضية تصبح فيها الدهون المصدر الرئيسي للطاقة، كما تعمل الكيتوزية على تثبيط هرمونات الجوع وتعزيز إشارات الشبع، مما يُفسر شعور العديد من متبعي حمية آكلي اللحوم بالخفة والنحافة وانخفاض الجوع في الأسابيع القليلة الأولى.

دراسة عشوائية .. نتائج إيجابية

أظهرت دراسة عشوائية متقاطعة أُجريت عام 2022 أن اتباع نظام غذائي منخفض الفودماب يُقلل بشكل ملحوظ من آلام البطن والانتفاخ واضطرابات البراز لدى البالغين المصابين بمتلازمة القولون العصبي.

لكن هناك مشكلة: فإزالة الألياف لفترات طويلة قد تُضعف قدرة الجسم على تحملها.

تقول عالمة التغذية إميلي بربا: "في المرة القادمة التي يتناول فيها الشخص طعاماً نباتياً، قد تُبالغ أمعاؤه في رد فعلها لأنها فقدت البكتيريا الماهرة التي تُساعد على هضم هذا الطعام، مما يُسبب المزيد من الأعراض ويُعزز العادات التقييدية " .

أُجريت عام 2023 لعشرات الدراسات أن تناول كميات كبيرة من الألياف يُقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 22%، بما في ذلك تأثير وقائي كبير ضد سرطان القولون والمستقيم.

ما يفقده الجسمك عند اتباع نظام غذائي يعتمد على اللحوم

يؤدي غياب النباتات إلى سلسلة من فقدان العناصر الغذائية، فبدون الفواكه والخضراوات والحبوب، يفقد الجسم القدرة على الوصول إلى العناصر الغذائية الأساسية - فيتامين ج، ومضادات الأكسدة، والمركبات النباتية المعروفة باسم المغذيات النباتية - التي تساعد في مكافحة الالتهابات ودعم الصحة على المدى الطويل.

كما أن تناول كميات كبيرة من البروتين في الأنظمة الغذائية آكلة اللحوم يُثقل كاهل الكبد والكلى، إذ يضطر الكبد إلى بذل جهد أكبر لتحويل النيتروجين الزائد من البروتين إلى يوريا، والتي تقوم الكلى بتصفيتها بعد ذلك؛ وترتبط هذه العملية بزيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى وإجهاد الأعضاء على المدى الطويل.

هل يمكن لنظام غذائي يعتمد على اللحوم أن يضر قلبك؟

لطالما حذّر أطباء القلب من الحميات الغذائية التي تعتمد على اللحوم الحمراء والمصنعة، لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول. وقد رُبطت هذه المكونات بارتفاع مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية.

لماذا نشعر بالأمان عند اتباع حميات الإقصاء؟

ورغم هذه المخاطر، لا يزال النظام الغذائي القائم على اللحوم يحظى بجمهور واسع، وخاصة بين الأفراد الذين يعانون من الإحباط بسبب مشاكل الجهاز الهضمي المزمنة، أو عدم تحمل الطعام، أو أعراض المناعة الذاتية.