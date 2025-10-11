وداعاً لمشرط الجراح.. سلاح غير مرئي يقهر السرطان دون جراحة!

في خطوة تمهّد لعصر جديد في علاج السرطان، بعيداً عن مشرط الجراح، تستخدم الموجات فوق الصوتية ليس لتصوير ما بداخل الجسم، فقط، ولكن في تدمير الأورام السرطانية.

تعود بدايات القصة إلى مطلع الألفية في جامعة ميشيغان، عندما كانت الباحثة تشن شو تعمل على وسيلة لتدمير الأنسجة المريضة من دون تدخل جراحي، وخلال تجاربها على قلوب الخنازير، اكتشفت بالصدفة أن زيادة معدل نبضات الموجات فوق الصوتية يجعلها أكثر فاعلية في تفتيت الأنسجة، حتى إنها أحدثت ثقباً في نسيج القلب خلال دقيقة واحدة فقط وفق بي بي سي.

تحوّل هذا الاكتشاف إلى تقنية تُعرف باسم "تفتيت الأنسجة"، والتي حصلت على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عام 2023 لعلاج أورام الكبد، وفي تجربة لاحقة، نجحت التقنية في علاج 95% من الحالات دون مضاعفات خطيرة، مما شجع بريطانيا على اعتمادها العام التالي في مستشفياتها ضمن برنامج تجريبي.

تعمل هذه التقنية عبر توجيه نبضات صوتية مركزة إلى الورم، فتُنتج فقاعات دقيقة تنهار بسرعة ميكروثانية، ما يؤدي إلى تفكيك خلايا الورم بالكامل، ولا يتطلب العلاج سوى تخدير بسيط، وغالباً ما يعود المرضى إلى منازلهم في نفس اليوم.

رغم النجاحات الواعدة هناك تحذيرات

لكن رغم النتائج الواعدة، يحذر الباحثون من أن فعالية تفتيت الأنسجة تختلف حسب نوع الورم وموقعه، إذ يمكن للعظام أو الغازات أن تعيق الموجات، وتُجرى حالياً تجارب لاستخدامها في سرطانات الكلى والبنكرياس.

إلى جانب هذه التقنية، هناك تقنية أخرى تُعرف باسم الموجات فوق الصوتية المركزة عالية الكثافة، تُستخدم لتسخين الأورام وتدميرها، وحققت نجاحاً كبيراً في علاج سرطان البروستاتا، حيث تُعتبر بديلاً آمناً وسريع التعافي مقارنة بالجراحة.

دمج الموجات فوق الصوتية مع العلاجات المناعية والدوائية

كما يجري حالياً دمج الموجات فوق الصوتية مع العلاجات المناعية والدوائية، إذ تُظهر الأبحاث أن تحفيز فقاعات دقيقة داخل الجسم قد يفتح الحاجز الدموي الدماغي مؤقتاً، ما يسمح بوصول الأدوية إلى الأورام بفاعلية أكبر، كما يمكن أن تجعل الموجات الأورام أكثر وضوحاً لجهاز المناعة، مما يعزز قدرته على مهاجمتها.

تقول شو: "السرطان مرض مرعب، وما يزيد فظاعته هو طريقة علاجه"، وتأمل أن تسهم الموجات فوق الصوتية في تخفيف معاناة المرضى عبر تقديم علاج فعال وآمن دون جراحة أو ألم طويل الأمد.