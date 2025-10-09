ليست مجرد فاكهة... هذا ما يفعله تناول التفاح قبل النوم بجسمك

أظهرت دراسة صحية جديدة أن تناول تفاحة قبل النوم قد يكون أكثر فائدة مما يتوقعه الكثيرون، إذ يمكن أن يساعد هذا السلوك البسيط في تحسين جودة النوم ودعم صحة الجهاز الهضمي، فضلا عن تعزيز المناعة وتقليل الالتهابات في الجسم.

وبحسب التقرير الذي نشرته المختصة الصحية جولي سكوت، فإن تناول التفاح كوجبة خفيفة مسائية يمكن أن يحقق توازنا في مستويات السكر في الدم، ويُساهم في تهدئة الجسم قبل الخلود إلى النوم.

وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات أكبر من الفواكه، ينامون عادة بشكل أفضل من غيرهم، نظرا لاحتواء التفاح على الألياف والبوليفينولات، وهي مركّبات طبيعية تساعد في تنظيم الطاقة وتهدئة الجسم دون التأثير السلبي الذي يسببه الكافيين.

لكن سكوت تنصح بعدم تناول التفاح في وقت متأخر جدا من الليل، إذ يُستحسن تناوله قبل ساعة أو ساعتين من النوم لتجنّب أي انزعاج في الهضم أو اضطراب في النوم، وفقا لموقع verywellhealth.

من جهة أخرى، أوضحت الدراسة أن التفاح يحتوي على سكريات طبيعية قد ترفع مستوى السكر في الدم قليلا، إلا أن الألياف الموجودة فيه تبطئ امتصاص هذه السكريات، مما يمنع حدوث ارتفاع حاد أو هبوط مفاجئ لاحقا.

وينصح الخبراء مرضى السكري أو من يعانون من اضطرابات في سكر الدم باستشارة الطبيب قبل إدخال التفاح ضمن روتينهم الليلي.

كما يساهم التفاح في دعم صحة الجهاز الهضمي، لاحتوائه على مادة البكتين، وهي نوع من الألياف القابلة للذوبان تعمل كـ"بريبايوتيك" يغذي البكتيريا المفيدة في الأمعاء. وقد أظهرت أبحاث أن تنوّع البكتيريا الجيدة في الأمعاء يرتبط بهضم أفضل، ومناعة أقوى، ومزاج أكثر استقرارا.

ويُشير التقرير إلى أن تناول التفاح بانتظام يمكن أن يساعد أيضا في تقليل الالتهابات المزمنة بفضل احتوائه على مضادات أكسدة ومركّبات نباتية تقلل من مؤشرات الالتهاب في الجسم، ما يسهم في تعزيز الصحة العامة على المدى الطويل.

ومن الفوائد الإضافية أن تناول تفاحة ليلا يمكن أن يحدّ من الرغبة بتناول وجبات خفيفة غير صحية، إذ تمنح الألياف شعورا بالشبع يدوم لفترة أطول مقارنة بالوجبات السكرية أو المصنعة.

في المقابل، ينصح الخبراء بالعناية بصحة الأسنان بعد تناول التفاح، لأن سكرياته وأحماضه قد تؤدي إلى تسوس أو تآكل المينا إذا تُركت على الأسنان أثناء النوم. ويوصى بغسل الأسنان بعد نحو 30 دقيقة من تناول التفاح لحماية المينا من التآكل.

وتختتم سكوت تقريرها بالتأكيد على أن تناول تفاحة قبل النوم ليس علاجا سحريا بحد ذاته، بل خطوة بسيطة ضمن نمط حياة متوازن يشمل التغذية الصحية، والنوم الكافي، وشرب الماء بانتظام، وإدارة التوتر اليومي.