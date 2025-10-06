8 نصائح ذهبية للحفاظ على صحة الكلى

منح الله الإنسان كليتين تعملان بلا كلل ولاملل، كجنديين يقومان بأخطر المهام في صمت تام ودون شكوى، لتؤديا وظيفة حيوية وهي تنقية الجسم من السموم.

من المثير للدهشة أن أمراض الكلى الخطيرة لا تظهر أعراضاً إلا في مراحل متقدمة، عندما يكون التلف قد بلغ 80% من وظائفها.

وتشير تقديرات دراسة العبء العالمي للأمراض إلى أن نحو 10% من البالغين في العالم يعانون من درجات مختلفة من القصور الكلوي، بينما يجهل معظمهم ذلك، رغم أن الاكتشاف المبكر قد يمنع الحاجة إلى غسيل الكلى وفق موقع Corriere della Sera.

1. تجنب التدخين والكحول

يؤثر التدخين والإفراط في الكحول على الدورة الدموية ويؤذيان الأوعية الدقيقة في الكلى، ما يؤدي إلى تراجع قدرتها على الترشيح.

2. اتباع نظام غذائي متوازن

يُعدّ النظام الغذائي الغني بالخضروات وقليل الملح والسكر أساسياً للحفاظ على وظائف الكلى، إذ يساعد على الوقاية من السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري، وهي أبرز العوامل التي تُضعف الكلى.

3. شرب الماء باعتدال

الماء هو الصديق الأول للكلى، لكنه يجب أن يُستهلك باعتدال وفق حاجة الجسم، خصوصاً لدى كبار السن الذين تقل لديهم القدرة على الاحتفاظ بالسوائل.

4. مراقبة ضغط الدم والسكر

ارتفاع ضغط الدم أو السكر في الدم يُتلف النيفرونات (وحدات الترشيح الدقيقة في الكلى). لذا يُنصح بإجراء الفحوص الدورية، خاصة بعد سن الخمسين أو عند وجود تاريخ عائلي للمرض.

5. الحذر من الأدوية المسكنة

الاستخدام المفرط للأدوية المضادة للالتهابات مثل الإيبوبروفين قد يُلحق أذى دائماً بالكلى، خصوصاً عند المسنين أو المصابين بأمراض مزمنة.

6. إجراء فحوص بسيطة

فحوص البول والدم للكشف عن الألبومين والكرياتينين والهيموغلوبين تتيح تشخيص أمراض الكلى المزمنة مبكراً، وهي اختبارات سهلة ومنخفضة التكلفة.

7. معالجة أمراض المسالك البولية

الحصوات أو التهابات المسالك قد تعيق تدفق البول وتُضعف الكلى تدريجياً. العلاج المبكر يمنع المضاعفات الخطيرة، كما أن الكشف بالموجات فوق الصوتية مفيد لمن لديهم تاريخ عائلي للمرض.

8. الحفاظ على النشاط البدني

ممارسة الرياضة بانتظام، حتى في أبسط أشكالها كالمشي أو الأعمال المنزلية، تُحسّن الدورة الدموية وتقلل ضغط الدم، مما يدعم صحة الكلى على المدى الطويل.

يشير الأطباء إلى أن التقدم في العمر يُقلل "الاحتياطي الكلوي"، أي قدرة الكلى على التكيف مع الضغوط، ما يجعل كبار السن أكثر عرضة للفشل الكلوي عند الجفاف أو الأمراض الحادة. لذا، يُنصح بزيادة شرب السوائل وتجنب الحرارة الشديدة أو الأدوية المرهقة للكلى.