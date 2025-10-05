اكتشاف بروتين خفي يقضي على الجوع

اكتشف علماء من جامعة لايبزيغ ومستشفى شاريتيه في برلين آلية جديدة لتنظيم الشهية والسيطرة على الوزن، تتمثل في دور بروتين يُعرف باسم MRAP2، الذي يساعد الدماغ على إرسال إشارات أقوى لتقليل الشعور بالجوع.

نُشرت الدراسة في مجلة Nature Communications، ويفتح هذا البحث آفاقاً جديدة لعلاج السمنة وتحسين التحكم في الوزن.

أظهر الباحثون أن البروتين MRAP2 يؤثر بشكل مباشر في عمل مستقبل دماغي يُدعى MC4R (melanocortin-4 receptor)، وهو مستقبل يلعب دوراً محورياً في تنظيم الشهية وتوازن الطاقة داخل الجسم.

كيف يعمل هذا البروتين؟

فعندما يعمل هذا المستقبل بشكل طبيعي، يرسل إشارات إلى الدماغ تُخبره بالاكتفاء الغذائي والتوقف عن تناول الطعام، أما عند حدوث خلل أو طفرات في هذا المستقبل، فيزداد الشعور بالجوع، وهو ما يُعد أحد أكثر الأسباب الوراثية شيوعاً للسمنة المفرطة.

وعن طريق استخدام تقنيات تصوير متطورة مثل المجهر الفلوري والتصوير الخلوي المفرد، أثبت العلماء أن بروتين MRAP2 يغيّر موقع وسلوك المستقبل MC4R داخل الخلايا، إذ يساعده على الانتقال إلى سطح الخلية حيث يمكنه إرسال إشارات تثبيط الشهية بكفاءة أعلى، وبدون وجود هذا البروتين، يبقى جزء كبير من المستقبلات داخل الخلية، مما يقلل فاعليتها في التحكم بالجوع.

الاكتشاف خطوة مهمة لتطوير أدوية

يرى العلماء أن هذا الاكتشاف يمثل خطوة مهمة نحو تطوير أدوية جديدة تحاكي أو تعزز عمل MRAP2، مما قد يساعد في مكافحة السمنة واضطرابات الأيض المرتبطة بها.

وتشير هايكه بيبرمان، الباحثة المشاركة من معهد الغدد الصماء التجريبية في شاريتيه، إلى أن التعاون بين علماء الأحياء والفيزياء الحيوية من ألمانيا وكندا والمملكة المتحدة مكّن الفريق من كشف مستويات جديدة من تنظيم الشهية ذات أهمية علاجية كبيرة.

تبقى السمنة من المشكلات التي تؤرق الكثيرين وربما اكتشاف هذا البروتين يعد مقدمة مبشرة للقضاء على هذا المرض وتغيير حياة الملايين.