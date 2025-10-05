عندما يكون التنفس صعباً.. المرض الذي يسلب أنفاس الملايين





يُعد مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) أحد أكثر الأمراض التنفسية فتكاً في العالم، فهو يودي بحياة أعداد تفوق ضحايا سرطان الثدي والرئة مجتمعين، ورغم ذلك لا يدرك 45% من الناس أنه مرض رئوي في الأساس.

يُعرف الانسداد الرئوي شعبياً باسم "مرض المدخنين"، يتميز بانسداد دائم في الممرات الهوائية، ما يؤدي إلى ضيق التنفس والسعال وزيادة إفراز المخاط. ويؤكد الأطباء أن التدخين هو المسبب الرئيسي بنسبة تصل إلى 80% من الحالات، بما في ذلك التدخين السلبي.

ومع ذلك، هناك عوامل أخرى تُفاقم الخطر مثل تلوث الهواء، وحرق الأخشاب للتدفئة، وبعض الطفرات الوراثية، فضلاً عن العدوى المتكررة بالجهاز التنفسي.

السجائر الإلكترونية لها أيضاً أضرار

يقول البروفيسور فابيانو دي ماركو، رئيس الجمعية الإيطالية لأمراض الرئة: "لا تقتصر المشكلة على السجائر التقليدية، بل تمتد إلى السجائر الإلكترونية والتبغ المسخّن، الذي يخلق ظاهرة المدخنين المزدوجين ويضاعف خطر أمراض التنفس"وفق موقع repubblica.

ورغم خطورة المرض، يُشخَّص في كثير من الأحيان في مراحل متأخرة، لأن المرضى يعتادون على السعال وضيق النفس ويعتبرونه أمراً طبيعياً، كما يوضح الدكتور كلاوديو ميشيليتو، رئيس الجمعية الإيطالية لأطباء الرئة بالمستشفيات.

ويضيف:"كثير من المدخنين يأتون إلينا فقط عندما يصبح التنفس شبه مستحيل".

يتجاوز تأثير المرض ضيق التنفس، إذ يُضعف القدرة على القيام بالأنشطة اليومية مثل صعود السلالم أو المشي لمسافات قصيرة، ويؤثر في جودة الحياة بشكل كبير، وغالباً ما يترافق المرض مع أمراض القلب، والسكري، والاكتئاب، وهشاشة العضلات، ما يجعل التعامل معه أكثر تعقيداً.

بعد سنوات من الجمود العلاجي، يبشّر العلماء اليوم بمرحلة جديدة مع ظهور الأدوية البيولوجية، التي وُصفت في مجلة New England Journal of Medicine بأنها "نقطة تحول تاريخية" في علاج المرض.

وتُظهر نتائجها الأولية تحسناً ملحوظاً في التنفس ونوعية الحياة للمرضى الأكثر ضعفاً.

تشخيص المرض وعلاجه

لكن الخبراء يشددون على ضرورة وجود خطة موحدة لتشخيص المرض وعلاجه، وتوسيع نطاق فحوصات قياس التنفس وحملات التوعية العامة.

ويختم الأطباء بالتأكيد على أن الوقاية تبقى الركيزة الأساسية، خاصة تجنب التدخين ومكافحة التلوث، إذ أن أي نوبة تفاقم قد تكون قاتلة. فكما قال دي ماركو: "تفاقم الانسداد الرئوي ليس مجرد التهاب بسيط، بل إنذار مبكر يهدد الحياة".