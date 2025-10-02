ماذا يحدث لجسمك عند تناول خليط الثوم وزيت الزيتون؟

أظهرت أبحاث حديثة أن الجمع بين الثوم وزيت الزيتون ليس مجرد وصفة شهية في المطبخ المتوسطي، بل يمثل تركيبة طبيعية غنية بالفوائد الصحية، تؤثر بشكل مباشر على القلب، جهاز المناعة، الجهاز الهضمي، ومستوى الالتهابات في الجسم.

يحتوي الثوم على مركب الأليسين، وهو مركب كبريتي ذو خصائص قوية مضادة للبكتيريا والفيروسات، كما يعزز صحة القلب ويقوي جهاز المناعة. أما زيت الزيتون، فهو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة مثل البوليفينولات وفيتامين E، التي تحمي الأوعية الدموية وتحافظ على خلايا الجسم، وعند دمجهما، يزيد الزيت من امتصاص الجسم للعناصر الغذائية الذائبة في الدهون الموجودة في الثوم، ما يعزز تأثير كل مكون بشكل متكامل.

تحسين صحة القلب

تشير الدراسات إلى أن تناول الثوم وزيت الزيتون معا يساهم في دعم صحة القلب عن طريق خفض الكوليسترول وضبط ضغط الدم، وحماية الأوعية الدموية من التلف. فالأليسين ومركبات الكبريت في الثوم تساعد على تنظيم مستويات الكوليسترول وخفض ضغط الدم، بينما الدهون الأحادية في زيت الزيتون تعمل على حماية القلب وخفض احتمالية الإصابة بأمراض القلب المزمنة، وفقا لـ verywellhealth.

تعزيز جهاز المناعة

يمتلك الثوم خصائص مضادة للميكروبات، ما يساعد الجسم على محاربة العدوى البكتيرية والفيروسية، ويقلل من خطر الإصابة بالإنفلونزا والزكام. من جهته، يحمي زيت الزيتون خلايا المناعة ويعزز فعاليتها بفضل محتواه من مضادات الأكسدة، ما يضاعف من قدرة الجسم على مواجهة الأمراض عند تناولهما معا.

تخفيف الالتهابات وتحسين الهضم

الالتهاب المزمن مرتبط بالعديد من الأمراض مثل السكري والسمنة والتهاب المفاصل وبعض أنواع السرطان. ويحتوي كل من الثوم وزيت الزيتون على مركبات تقلل الالتهاب، حيث يعمل الأليسين على تقليل النشاط الالتهابي للجهاز المناعي، بينما تساهم البوليفينولات في زيت الزيتون في حماية الخلايا.

كما أن زيت الزيتون يحفز إنتاج الصفراء ويعزز حركة الأمعاء، في حين يوفر الثوم البريبايوتيكس التي تغذي البكتيريا النافعة وتحافظ على توازن الميكروبيوم، ما يدعم الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.

السلامة والاحتياطات

على الرغم من فوائدهما، ينصح بعدم الإفراط في تناول الثوم أو زيت الزيتون. فالثوم قد يسبب آلاما في البطن أو رائحة فم قوية، وقد يقلل من قدرة الدم على التجلط، ما يستلزم الحذر لمن يتناولون أدوية مميعة للدم. بينما يحتوي زيت الزيتون على سعرات حرارية عالية، وقد يؤدي الإفراط فيه إلى زيادة الوزن.

يُعتبر الثوم وزيت الزيتون مزيجا طبيعيا صحيا متعدد الفوائد، يمكن إدراجه في النظام الغذائي اليومي لتعزيز صحة القلب، الجهاز المناعي، والهضم، مع مراعاة تناول كميات معتدلة لتجنب أي آثار جانبية.