اكتشاف مكمل غذائي رخيص الثمن يطيل العمر

توصلت دراسة مثيرة للاهتمام تعد الأولى من نوعها إلى أن الأشخاص الذين يتناولون كبسولة من فيتامين د3 بقيمة زهيدة يبدو أنهم يتقدمون في السن بمعدلات أبطأ بكثير ما يجعلهم أكثر عمراً.

استمرت الدراسة 4 سنوات، وكان لدى المشاركين الذين تناولوا فيتامين د3 ضرر أقل في الحمض النووي الخاص بهم - وهي علامة على الشيخوخة الأبطأ.

وقال الباحثون التابعون لجامعة هارفارد إن الأمر كان أشبه بالعودة إلى ما يقرب من ثلاث سنوات من الشيخوخة مقارنة بأولئك الذين تناولوا حبوبًا وهمية فق صحيفة "ديلي ميل".

ونظرا لأن الدراسة كانت قصيرة نسبياً، قال الفريق إن النتائج كانت "واعدة" ودعوا إلى إجراء أبحاث أطول.

ومع ذلك فإنهم يحذرون من أن المشاركين في الدراسة تناولوا ثلاثة أضعاف الجرعة الموصى بها عمومًا من فيتامين د حيث تناولوا 2000 وحدة دولية، وهو ما يعادل حصة واحدة (3.5 أونصات) من سمك السلمون.

ورغم أن الجرعة كانت لا تزال ضمن النطاق الآمن وهو 4000 وحدة دولية أو أقل، حذر الخبراء من أن تناول الكثير من فيتامين د يمكن أن يسبب تراكم الكالسيوم في الدم، مما يؤدي إلى القيء وحصوات الكلى.

وتوصل باحثون في مستشفى ماساتشوستس العام بريغهام إلى أن تناول فيتامين د يوميًا قد يطيل عمر الإنسان.

شاركت الدكتورة جوان مانسون، رئيسة قسم الطب الوقائي في مستشفى بريغهام والنساء، وهو مستشفى تابع لجامعة هارفارد، في تأليف الدراسة التي أطلق عليها اسم VITAL.

وقالت: "إن VITAL هي أول تجربة عشوائية واسعة النطاق وطويلة الأمد تظهر أن مكملات فيتامين د تحمي التيلوميرات وتحافظ على طولها، وهذا أمر مثير للاهتمام بشكل خاص لأن VITAL أظهرت أيضًا فوائد فيتامين د في تقليل الالتهاب وخفض مخاطر الإصابة بأمراض الشيخوخة المزمنة المحددة، مثل السرطان المتقدم وأمراض المناعة الذاتية".

عمر أطول

ونشرت الدراسة يوم الأربعاء في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، حيث رأى الباحثون أن 1031 بالغًا تناولوا إما 2000 وحدة دولية من فيتامين د يوميًا أو دواءً وهميًا لمدة أربع سنوات.

وباستخدام عينات الدم، قام الفريق بقياس طول التيلوميرات الخاصة بكل شخص، وهي تسلسلات متكررة من الحمض النووي التي تحمي الكروموسومات من التلف.

تقصر التيلوميرات مع التقدم في السن، وتظهر الأبحاث السابقة أن الأشخاص الذين لديهم تيلوميرات أطول لديهم متوسط ​​عمر أطول من أولئك الذين لديهم تيلوميرات أقصر.

وتوصل الباحثون إلى أن التيلوميرات كانت أطول بما يصل إلى ثماني مرات لدى الأشخاص الذين تناولوا مكملات فيتامين د يوميًا مقارنة بأولئك في المجموعة التي تناولت الدواء الوهمي.

كيف يعمل فيتامين د

و من غير الواضح بالضبط كيف يعمل فيتامين د على إطالة التيلوميرات، ويعتقد الخبراء أنه يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإجهاد التأكسدي الذي يدمر الحمض النووي، ويعزز إطلاق الإنزيمات التي يُعتقد أنها تجعل التيلوميرات أطول.

وتم قياس طول التيلومير في خلايا الدم البيضاء من خلال اختبارات الدم.

وقد ارتبط طول التيلومير الأقصر بزيادة خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعمر مثل أمراض القلب والسرطان.

وفي المجموعة التي تناولت الدواء الوهمي، انخفضت نسبة التيلومير بنسبة 12% بعد عامين من خط الأساس، وبنسبة 16% أخرى بعد عامين من ذلك.

ومع ذلك، فإن أولئك الذين تناولوا فيتامين د كان لديهم انخفاض بنسبة 5% فقط في التيلومير بعد عامين، وانخفاض بنسبة 2% بعد عامين من ذلك.

ويقدر الخبراء أن المجموعة التي تناولت فيتامين د منعت ما يعادل ثلاث سنوات من الشيخوخة مقارنة بالعلاج الوهمي.

وقال الدكتور هايدونج تشو، المؤلف الأول للدراسة وعالم الوراثة الجزيئية في كلية الطب في جورجيا: "تشير نتائجنا إلى أن مكملات فيتامين د المستهدفة قد تكون استراتيجية واعدة لمواجهة عملية الشيخوخة البيولوجية، على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث".

تم تمويل الدراسة جزئيًا من قبل المعهد الوطني للقلب والرئة والدم، وهو أحد فروع المعاهد الوطنية للصحة.