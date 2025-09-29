ماذا يفعل كوب واحد يومياً من القهوة بزيت الزيتون في صحتك؟

أصبح شرب القهوة الممزوجة بزيت الزيتون أحدث الصيحات الغذائية التي تجمع بين طعم القهوة المحبب وفوائد زيت الزيتون الصحية المعروفة، ويشير خبراء التغذية إلى أن هذا المزيج يمكن أن يكون وسيلة طبيعية لتعزيز صحة القلب والدماغ والجهاز الهضمي عند تناوله كجزء من نظام غذائي متوازن.

زيت الزيتون، المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة وغناه بالدهون الأحادية غير المشبعة، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. فقد أظهرت الدراسات أن تناول نصف ملعقة طعام من زيت الزيتون يوميا يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 15% وأمراض الشرايين التاجية بنسبة 21%. كما تساهم مضادات الأكسدة في الوقاية من تصلب الشرايين عبر تقليل الالتهابات وحماية الجسم من الكوليسترول المؤكسد.

ولا تقتصر الفوائد على القلب فقط، فزيت الزيتون قد يقلل أيضا من خطر السكتة الدماغية. أظهرت مراجعات علمية أن تناول 1.5 إلى 2.2 ملعقة طعام يوميا يمكن أن يخفض احتمال الإصابة بالسكتة وأمراض القلب، كما يرتبط استهلاكه اليومي بكميات بسيطة بانخفاض معدلات الوفاة المرتبطة بالخرف بنسبة 28%، حتى بين الأشخاص الأكثر عرضة بسبب عوامل وراثية أو نظام غذائي غير صحي.

أظهرت الدراسات أن الاستهلاك العالي لزيت الزيتون يقلل من خطر الإصابة بأنواع متعددة من السرطان، بما في ذلك سرطانات المسالك البولية والثدي والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي العلوي، ويعود ذلك جزئيا إلى المركبات الفينولية المضادة للأكسدة الموجودة فيه.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد تناول زيت الزيتون على تحسين صحة الجهاز الهضمي عبر زيادة تنوع البكتيريا المفيدة وتقليل التهابات الأمعاء، وهو ما قد يكون مفيدا لمن يعانون من أمراض مثل القولون التقرحي ومرض كرون. وتشير الدراسات أيضا إلى أن زيت الزيتون قد يخفف أعراض الاكتئاب الحاد ويقلل من نشاط التهاب المفاصل الروماتويدي لدى المصابين.

ومع ذلك، يحذر خبراء التغذية من الإفراط في تناول زيت الزيتون في القهوة، نظرا لارتفاع السعرات الحرارية في الملعقة الواحدة (حوالي 119 سعرة حرارية)، وقد يسبب ذلك زيادة الوزن أو اضطرابات هضمية مثل الانتفاخ والإسهال. كما أن الطعم والقوام قد لا يكونان مناسبين لجميع الأذواق.

وتختلف القهوة بزيت الزيتون عما يُعرف بـ«القهوة المقاومة للرصاص» أو Bulletproof Coffee، التي تحتوي على الزبدة وزيت MCT. فبينما توفر الأخيرة طاقة سريعة، تُعد القهوة بزيت الزيتون خيارا غنيا بمضادات الأكسدة ودهون صحية تدعم القلب وتقلل الالتهابات دون رفع الكوليسترول الضار لدى معظم الأشخاص.

يذكر أن Bulletproof Coffee هي نوع من القهوة يُقدّم بشكل مختلف عن القهوة التقليدية، وتهدف إلى زيادة الطاقة والتركيز وتحفيز الشعور بالشبع. تم ابتكارها على يد ديف أسبري، مؤسس علامة Bulletproof، وهي مشهورة ضمن أسلوب الحياة المرتبط بـ حمية الكيتو أو الصيام المتقطع.

ويُوصى بتجربة القهوة بزيت الزيتون للأشخاص الباحثين عن تجربة جديدة لتعزيز الصحة، مع الحرص على استخدام زيت الزيتون البكر الممتاز لتحقيق أفضل تأثيرات مضادة للأكسدة. ورغم ارتباطها بنمط الحياة المتوسطي، لا تزال هذه الممارسة غير شائعة في المنطقة، لكنها تكتسب شعبية تدريجيا بين الراغبين في تحسين صحتهم بطريقة طبيعية.

من جهة أخرى، أعلنت ستاربكس أنها ستتوقف عن تقديم مشروبات Oleato المنكّهة بزيت الزيتون في قائمتها الأساسية اعتبارا من أوائل نوفمبر المقبل، بعد أقل من عام على إطلاقها على مستوى الولايات المتحدة.