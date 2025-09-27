نصيحة ذهبية.. كيف تمنع عودة الرؤوس السوداء بعد إزالتها؟

تعد الرؤوس السوداء من أكثر مشاكل البشرة المزعجة، عندما تظهر في أماكن واضحة على الوجه، خاصة نهاية الأنف، ورغم الرغبة الملحة في التخلص منها، يحذر الخبراء من محاولات عصرها بعنف، حيث يؤكدون أن البشرة تحتاج إلى عناية ولطف في التعامل معها بعد إزالة الرؤوس منها.

فقد أظهرت محاكاة جديدة أن مجرد إزالة الرؤوس السوداء لا تكفي، إذ تظل المسام مفتوحة وتحتوي على زيوت وبكتيريا وخلايا جلد ميتة في أعماقها.

وبحسب منشئ المحاكاة، المعروف باسم Mr Brain Boost، فإن اتباع خطوات دقيقة على النحو التالي يكون لها مفعول السحر في القضاء على الرؤوس السوداء كغسل البشرة فوراً، استخدام منتجات تحتوي على حمض الساليسيليك لإذابة الزيت المتبقي، ثم تطبيق مرطب خفيف غير كوميدوغينيك للحفاظ على توازن البشرة وإغلاق المسام النظيفة، وتعني "غير كوميدوغينيك" أن المنتج لا يسد المسام، ما يساعد على منع تكون الرؤوس السوداء من جديد وفق موقع ladbible .

وتباينت ردود الفعل على الفيديو، فبينما وجد بعض المشاهدين الفيديو مرضياً بشكل غريب، حذر آخرون من مخاطره، حيث قال أحدهم: "مهما فعلت، من فضلك لا تفعل هذا، أنا طبيب أمراض جلدية"، فيما أقر آخر بالاستمتاع بمشاهدة إخراج الرؤوس السوداء رغم غرابتها.

وأشارت بعض التعليقات إلى أهمية ترطيب الجسم أيضاً، حيث أوصى أحد المستخدمين بشرب الماء بانتظام لمنع تراكم خلايا الجلد الميتة.

يؤكد الخبراء أن العناية بالبشرة بعد إزالة الرؤوس السوداء لا تتعلق بالنظافة فقط، بل بالحرص على إغلاق المسام والحفاظ على توازن البشرة لمنع ظهورها مرة أخرى، مع التأكيد على عدم الإفراط في التعامل مع البشرة لتجنب التهيج أو العدوى.