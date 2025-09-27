بكاء الأطفال يرفع حرارة البالغين.. اكتشف السبب العلمي

أظهرت دراسة حديثة أن سماع بكاء الأطفال يمكن أن يثير استجابة جسدية ملموسة لدى البالغين، حيث يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة وجوههم بشكل تلقائي، وتشير النتائج إلى أن البشر يمتلكون حساسية فطرية تجاه معاناة الرضع، وهو ما يعكس قدرة الجسم على الاستجابة للإشارات العاطفية الصادرة عن الطفل دون وعي مسبق.

الدراسة، المنشورة في مجلة Journal of the Royal Society Interface، اعتمدت على متابعة مستويات حرارة الوجه لدى 41 بالغا، جميعهم لديهم خبرة محدودة أو معدومة في رعاية الأطفال. واستمع المشاركون إلى 23 تسجيلا مختلفا لبكاء الرضع، بينما تم رصد تغيرات حرارة وجوههم باستخدام تقنيات التصوير الحراري المتقدمة.

وأظهرت النتائج نمطا ثابتا: كلما كان البكاء أكثر شدة أو إلحاحا، ارتفعت درجة حرارة الوجه بشكل واضح، ما يدل على استجابة جسدية تلقائية تجاه الانزعاج الذي يشعر به الطفل.

أكدت الباحثة الرئيسية، سيلفيا ماركي، أن ارتفاع درجة الحرارة كان متسقا بين جميع المشاركين، ذكورا وإناثا، وأنه يتحكم فيه الجهاز العصبي الذاتي المسؤول عن تنظيم الوظائف اللاواعية للجسم، مثل معدل ضربات القلب والتنفس.

وأضافت أن استجابة الوجه الفورية تعكس قدرة البشر على التعامل مع المنبهات العاطفية بشكل تلقائي، حتى عند عدم وجود خبرة سابقة في التعامل مع الرضع.

أهمية الأصوات غير المتوقعة

ركز الباحثون بشكل خاص على الأصوات غير الخطية للبكاء، وهي أصوات حادة وفوضوية غالبا ما تشير إلى شعور الطفل بألم أو انزعاج شديد. وأظهرت الدراسة أن هذه الأصوات تسبب استجابة جسدية أقوى لدى المستمعين مقارنة بالبكاء العادي، مما يؤكد وجود حساسية بشرية مشتركة تجاه الانزعاج أو الألم لدى الأطفال.

دلالات وأفق المستقبل

رغم أن الدراسة تقدم رؤى مهمة، فإن لها حدودا، إذ إن المشاركين جميعهم عديمو الخبرة في رعاية الأطفال، ما قد يجعل استجابة الآباء أو مقدمي الرعاية المدربين مختلفة. كما أن استخدام تسجيلات طبيعية للبكاء لم يتيح تحديد الأصوات الأكثر تأثيرا بدقة.

ومع ذلك، تمثل هذه النتائج خطوة مهمة لفهم العلاقة بين بكاء الأطفال واستجابة البشر الجسدية والعاطفية. ويمكن أن تساعد هذه الدراسات مستقبلا في تطوير أدوات دعم تربوي أفضل للآباء ومقدمي الرعاية، وتحسين قدرتهم على الاستجابة الفورية لاحتياجات الرضع، إضافة إلى تقديم فهم أعمق للتفاعلات الإنسانية المبكرة مع الأطفال.