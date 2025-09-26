قراءة أفكار الموتى.. أسرار دماغ أينشتاين في قبضة العلماء

كشف فريق من العلماء في الصين عن أداة متقدمة لرسم خرائط الـRNA قادرة على استخراج المعلومات الجينية من عينات بيولوجية محفوظة منذ عقود، بما في ذلك دماغ العالم الشهير ألبرت أينشتاين، ويعد هذا التطور خطوة كبيرة نحو فهم أسرار الدماغ البشري وآليات تطور الأمراض.

تعمل الأداة الجديدة، المسماة Stereo-seq V2، على تحسين قدرة الباحثين على تحليل العينات المخزنة في كتل الفورمالين المثبتة والمضمَّنة في البارافين (FFPE)، والتي لطالما كانت محدودة الاستخدام بسبب التلف الكيميائي للـDNA والـRNA. وتتيح التقنية الجديدة رسم خرائط الجينات بدقة خلية واحدة، حتى في العينات القديمة والمتدهورة، بما في ذلك أنسجة السرطان والأنسجة النادرة.

وأوضح لي يانغ، باحث مشارك في BGI-Research، أن الأداة قد تمثل فرصة نادرة لدراسة دماغ أينشتاين: "إذا حالفنا الحظ لتحليل دماغ أينشتاين، يمكننا المحاولة"، مضيفا أن فهم الأساس الخلوي للعبقرية قد يكشف أسرارا علمية لم يكن الوصول إليها ممكنا من قبل.

وتمثل المستشفيات حول العالم مخزنا ضخما لهذه العينات، حيث تحتفظ بملايين العينات FFPE لفترات تتجاوز 20 عاما. وتشير الدراسات إلى أن هذه الأرشيفات تحتوي على ثروة من المعلومات الجينية التي كانت مغلقة سابقا بسبب التلف الناتج عن الحفظ. ومع الأداة الجديدة، يمكن استغلال هذه العينات لإجراء دراسات عن الأمراض النادرة، وتحسين التشخيص المبكر وتطوير علاجات أكثر تخصيصا للمرضى.

ولفت لياو شا، كبيرة مسؤولي التكنولوجيا في STOmics، إلى أن الأداة لا تقتصر على دراسة الأورام، بل يمكن استخدامها لفهم التفاعلات بين المضيف والميكروبات في الأمراض المعدية مثل السل، وهو ما قد يفتح آفاقا جديدة لتطوير علاجات مبتكرة. وقالت: "لو كانت العينات متدهورة جدا، لما استطعنا تحليلها، لكن عندما تكون صالحة، توفر التقنية رؤية دقيقة للتفاعلات الخلوية واستجابات الجهاز المناعي".

وينظر الباحثون إلى Stereo-seq V2 على أنها خطوة محورية نحو تحويل مجال البحث الطبي الحيوي، حيث توفر أداة دقيقة لدراسة الأورام، والعدوى، والأمراض النادرة التي كانت محصورة في أرشيفات الأنسجة منذ عقود. ونُشرت الدراسة في مجلة Cell، مشيرة إلى الإمكانات الفورية للتكنولوجيا في البحث العلمي الحالي، مع توقع أن يكون لها أثر كبير على الاكتشافات المستقبلية.

في الوقت الذي يقف فيه العلم على أبواب هذا الاختراق، يبقى السؤال الأهم: كيف ستغير هذه التقنية المتقدمة مستقبل البحث الطبي والعلمي، وهل سنتمكن قريبا من فك رموز أسرار العقول العبقرية مثل دماغ أينشتاين؟