بديل صحي.. ثمرة واحدة تغنيك عن مشروبات الطاقة

كشف خبير التغذية الأمريكي الدكتور بليك ليفينجود، الذي يحظى بمتابعة واسعة على منصة "تيك توك"، عن فوائد مذهلة لثمرة الخيار، مؤكداً أنها من أكثر الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم على أساس يومي.

وأوضح أن تناول ثمرة خيار واحدة قد يغني عن الاعتماد على بعض المكملات الغذائية أو مشروبات الطاقة المنتشرة.

وأشار ليفينجود في أحدث فيديوهاته إلى أن الخيار يحتوي على مجموعة كبيرة من فيتامينات "ب"، وهي B1 وB2 وB3، التي تساهم في تعزيز الطاقة ودعم العديد من العمليات الحيوية داخل الجسم، إضافة إلى دورها في الحفاظ على وظائف الجهاز العصبي.

كما لفت إلى احتواء الخيار على معادن أساسية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وهي عناصر غالباً ما يعاني الكثيرون من نقصها في أنظمتهم الغذائية اليومية.

وأضاف أن ثمرة الخيار توفر أيضاً الألياف الغذائية التي تساعد في تحسين الهضم وتعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يجعلها خياراً مثالياً للراغبين في التحكم بالوزن.

وأكد أن استهلاك الخيار بانتظام يمكن أن يكون بديلاً صحياً لمشروبات الطاقة أو المشروبات الغازية، التي قد تمنح نشاطًا مؤقتًا لكنها تضر بالصحة على المدى الطويل.

وفي رده على تساؤلات بعض المتابعين، أوضح الخبير أن الكمية المثالية تتراوح بين نصف ثمرة إلى ثمرة كاملة يومياً، مشدداً على أهمية تناول الخيار مع قشرته، نظراً لاحتوائها على نسبة عالية من العناصر الغذائية والألياف.

كما تطرق إلى الجدل حول ما إذا كان الخيار يُعد فاكهة أم خضاراً، مبينًا أنه نباتياً يُصنف كفاكهة لاحتوائه على بذور، لكنه يُعامل في المطابخ حول العالم كخضار.

وحول تأثير التخليل على قيمته الغذائية، أوضح ليفينجود أن الخيار المخلل يفقد بعض الفيتامينات والمعادن، لكنه يظل محتفظاً بفوائد معينة، منها تعزيز الهضم وتوفير البكتيريا النافعة.

وقد دعمت منصة Healthline الطبية هذه التوصيات، مؤكدة أن الخيار غني بالماء والألياف القابلة للذوبان ومضادات الأكسدة، مما يجعله مثاليًا لتعزيز ترطيب الجسم، تحسين صحة الأمعاء، والمساعدة في الوقاية من بعض المشكلات الصحية، كما أنه منخفض السعرات الحرارية، الأمر الذي يجعله إضافة مناسبة لمعظم الأنظمة الغذائية.

وشدد الدكتور ليفينجود على أن تناول ثمرة خيار عند الشعور بانخفاض الطاقة في منتصف اليوم قد يكون وسيلة طبيعية وصحية لتعويض النشاط، مضيفًا: "تجاهلوا مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، واكتفوا بخيارة واحدة فقط".