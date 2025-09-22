كشف الأسرار.. كيف تؤثر وسائل منع الحمل على دماغ النساء؟

أظهرت دراسة حديثة من جامعة رايس أن وسائل منع الحمل الهرمونية قد تؤثر على الدماغ بما يتجاوز الصحة الإنجابية، لتشمل كيفية معالجة النساء للعواطف وتذكرهن للتجارب العاطفية، وتشير النتائج إلى أن هذا التأثير قد يكون مفيدا في بعض الحالات، ويساعد النساء على التعامل مع التجارب السلبية بشكل أفضل.

وتعد وسائل منع الحمل الهرمونية جزءا من حياة ملايين النساء حول العالم. ففي الولايات المتحدة وحدها، أظهرت بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن أكثر من 60 مليون امرأة في سن الإنجاب استخدمت أحد أشكال وسائل منع الحمل.

وعلى الرغم من أن الغرض الأساسي من استخدامها هو منع الحمل، تعتمد الكثيرات عليها أيضا لإدارة حالات صحية مزمنة مثل بطانة الرحم المهاجرة، ومتلازمة تكيس المبايض، واضطرابات الدورة الشهرية، وفقا للدراسة المنشورة في مجلة Hormones and Behavior.

وقالت بياتريس براندو، طالبة الدراسات العليا في قسم العلوم النفسية بجامعة رايس والمؤلفة الرئيسية للدراسة: "النتائج تؤكد ما شككت فيه الكثير من النساء منذ وقت طويل: وسائل منع الحمل يمكن أن تؤثر على أكثر من الصحة الإنجابية. فهي تؤثر على مناطق الدماغ المرتبطة بالعاطفة والذاكرة، وهي جوانب محورية للصحة النفسية".

وأوضح الباحثون أن الدراسة قارنت بين النساء اللواتي يستخدمن وسائل منع الحمل الهرمونية واللواتي يمررن بالدورة الطبيعية. وشاهدت المشاركات صورا إيجابية وسلبية وحيادية، مع تطبيق استراتيجيات مختلفة لتنظيم العاطفة مثل الابتعاد، وإعادة التفسير، والانغماس، ثم أُجريت اختبارات للذاكرة لاحقا.

وأظهرت النتائج أن النساء اللواتي يستخدمن وسائل منع الحمل الهرمونية أظهرن ردود فعل عاطفية أقوى، وذكرن تفاصيل أقل عن الأحداث السلبية عند استخدام استراتيجيات مثل الابتعاد أو إعادة التفسير، رغم بقاء الذاكرة العامة سليمة. وفسّر الباحثون هذا بأنه قد يساعد النساء على تجاوز التجارب السلبية دون الانغماس في التفاصيل المزعجة، بينما ساعد الانغماس على تذكر اللحظات الإيجابية بشكل أفضل.

وأشار بريان ديني، أستاذ مشارك في العلوم النفسية بجامعة رايس: "هذه النتائج جديدة وتوضح كيف يمكن لوسائل منع الحمل الهرمونية أن تؤثر على العاطفة والذاكرة بطرق مهمة."

تخطط براندو وفريقها لتوسيع الدراسة لدراسة النساء اللواتي يمررن بمراحل مختلفة من الدورة الطبيعية، ومقارنة أنواع وسائل منع الحمل المختلفة مثل الحبوب واللولب.

وأوضحت براندو: "هدفنا فهم كيف تشكل الهرمونات الإنجابية، سواء كانت طبيعية أو اصطناعية، الصحة العاطفية، لمساعدة النساء على اتخاذ قرارات أفضل بشأن صحتهن الإنجابية والنفسية".

وتسلط هذه الدراسة الضوء على جانب جديد لوسائل منع الحمل، مؤكدة أنها تؤثر ليس فقط على الجسم، بل على العقل أيضا، مما يفتح آفاقا لفهم أعمق للعلاقة بين الهرمونات والصحة النفسية للنساء.