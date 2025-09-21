ماذا يحدث لصحتك عند تناول الزبيب والفواكه المجففة صباحاً؟

كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة العلوم والتكنولوجيا في مقاطعة أنهوي الصينية، أن إضافة الزبيب أو أي نوع من الفواكه المجففة إلى وجبة الإفطار قد يساعد على تقليل مخاطر الوفاة المبكرة، ويزيد من فرص العيش لفترة أطول.

ووفقًا للبحث المنشور في مجلة Nutrition Journal، وجد العلماء أن تناول الفواكه المجففة مع الحبوب الصباحية يقلل من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 18٪، والسرطان بنسبة 11٪، مقارنةً بالأشخاص الذين لا يضيفون هذه الفواكه إلى وجباتهم.

وأشارت الدراسة إلى أن وجبات الإفطار الصحية الأخرى مثل الشوفان، وحبوب النخالة، لها تأثير مماثل، حيث تقلل من خطر الموت المبكر بنسبة تتراوح بين 10 و15٪. هذا الاكتشاف يعزز أهمية اختيار وجبة إفطار غنية بالألياف والمواد المغذية، بدلاً من الحبوب السكرية التي أظهرت الدراسة أنها قد تكون ضارة.

وأكدت النتائج أن بدء اليوم بوعاء من الحبوب السكرية يمكن أن يزيد من احتمالات الوفاة المبكرة بنسبة تصل إلى 40٪، ما يسلط الضوء على الأثر الكبير للخيارات الغذائية الصباحية على الصحة العامة وطول العمر.

ويعتقد العلماء أن الفوائد الصحية للفواكه المجففة تأتي من تركيز العناصر الغذائية والألياف الطبيعية أثناء عملية التجفيف، ما يجعل كل قطعة مليئة بالمغذيات الضرورية للجسم. إضافة إلى ذلك، تعد الفواكه المجففة مصدرا غنيا بمضادات الأكسدة، والتي تلعب دورا مهما في حماية القلب والوقاية من السرطان.

وقالت البروفيسورة "لي هوا"، إحدى الباحثات في الدراسة، إن "الفواكه المجففة ليست مجرد وجبة خفيفة، بل يمكن اعتبارها عنصرا غذائيا فعالا في الوقاية من الأمراض المزمنة إذا تم دمجها بانتظام ضمن نظام غذائي متوازن".

واعتمدت الدراسة على تحليل عادات الإفطار لدى 186000 بريطاني، ما يمنح النتائج قوة إحصائية كبيرة. ورغم أن الدراسة تركزت على السكان البريطانيين، إلا أن الباحثين يؤكدون أن النتائج قابلة للتطبيق على نطاق أوسع، نظرا للتشابه في تأثير الفواكه المجففة على صحة الإنسان بشكل عام.

ويأتي هذا البحث في إطار اهتمام متزايد من العلماء بتأثير وجبات الإفطار على الصحة العامة وطول العمر، حيث أصبح من الواضح أن نوعية الإفطار قد يكون لها تأثير أكبر على الصحة مقارنة بالوجبات الأخرى خلال اليوم.

يوصي الخبراء بأن يكون الإفطار متوازنا ويحتوي على عناصر غذائية طبيعية مثل الفواكه المجففة والحبوب الكاملة، مع تقليل الحبوب السكرية والمعلبة، لتعزيز الصحة وتقليل مخاطر الأمراض المزمنة، وبالتالي المساهمة في حياة أطول وأكثر صحة.