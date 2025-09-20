بدائل الملح.. علاج بسيط ومدهش لارتفاع ضغط الدم

يعد تناول بدائل الملح حل سحري وبسيط لعلاج ضغط الدم المرتفع، لكن هناك عدم وعي كبير بأهمية هذه البدائل، لذا فهناك ععد قليل جداً هم من يستخدمونها.

كان عدد قليل من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يستخدمون بدائل الملح، على الرغم من أنها طريقة بسيطة وفعالة لتقليل تناول الصوديوم وإدارة ضغط الدم وفق موقع ساينس ديلي.

وفقًا لبحث أولي تم تقديمه في جلسات جمعية القلب الأمريكية العلمية حول ارتفاع ضغط الدم لعام 2025 أشار إلى أن عدداً محدوداً من مصابي ضغط الدم هم من يستخدمون بدائل الملح لتقليل ارتفاع ضغط الدم.

ويُعد الاجتماع هو التبادل العلمي الأول الذي يركز على التطورات الحديثة في الأبحاث الأساسية والسريرية حول ارتفاع ضغط الدم وعلاقته بأمراض القلب والكلى والسكتة الدماغية والسمنة والوراثة.

وبدائل الملح هي منتجات تُستبدل بعض الصوديوم أو كله بالبوتاسيوم، وطعم ملح البوتاسيوم مشابه للملح العادي، إلا أنه قد يُسبب طعماً مراً عند تسخينه، تحتوي العديد من الأطعمة على بعض الصوديوم في حالته الطبيعية، إلا أن أكبر كمية من الصوديوم تأتي من الأطعمة المصنعة والمعلبة والوجبات المُعدّة في المطاعم.

يحدث ارتفاع ضغط الدم عندما تكون قوة تدفق الدم عبر الأوعية الدموية مرتفعة جداً باستمرار، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى مضاعفات خطيرة أخرى، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ووفقًا لبيانات من عام 2017 إلى عام 2020، عانى 122.4 مليون بالغ (46.7%) في الولايات المتحدة من ارتفاع ضغط الدم، وساهم في أكثر من 130 ألف حالة وفاة، حيث يُعدّ ارتفاع الصوديوم ونقص البوتاسيوم في النظام الغذائي من عوامل خطر ارتفاع ضغط الدم.

قالت يينينغ وي، الباحثة الرئيسية في الدراسة، وهي أخصائية تغذية معتمدة، وأخصائية تغذية مسجلة، ومرشحة لنيل درجة الدكتوراه في قسم الأبحاث السريرية التطبيقية وقسم ارتفاع ضغط الدم، قسم أمراض القلب، في المركز الطبي بجامعة تكساس ساوثويسترن في دالاس: "بشكل عام، يستخدم أقل من 6% من البالغين في الولايات المتحدة بدائل الملح، على الرغم من أنها غير مكلفة ويمكن أن تُمثل استراتيجية فعالة لمساعدة الناس على التحكم في ضغط الدم، وخاصةً المصابين بارتفاع ضغط الدم الذي يصعب علاجه".

رفع مستوى الوعي

وأضافت: "يمكن لمقدمي الرعاية الصحية رفع مستوى الوعي حول الاستخدام الآمن لبدائل الملح من خلال التحدث مع مرضاهم الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم المستمر أو الذي يصعب التحكم فيه".

توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول ما لا يزيد على 2300 ملغ من الصوديوم يومياً، مع حد أقصى مثالي أقل من 1500 ملغ يومياً لمعظم البالغين، وخاصةً لمرضى ارتفاع ضغط الدم، بالنسبة لمعظم الناس، يُمكن لتقليل استهلاكهم اليومي بمقدار 1000 ملغ أن يُحسّن ضغط الدم وصحة القلب.

هذه الدراسة هي الأولى التي تبحث في الاتجاهات طويلة الأمد لاستخدام بدائل الملح لدى عينة تمثيلية من البالغين في الولايات المتحدة، باستخدام بيانات من المسح الوطني الأمريكي للصحة والتغذية (NHANES) من عام 2003 إلى عام 2020، حلل الباحثون استخدام المنتجات التي تستبدل الملح بأملاح غنية بالبوتاسيوم أو بدائل أخرى.

ركزت الدراسة على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وأُجري تحليل إضافي على البالغين المؤهلين لاستخدام بدائل الملح، بمن فيهم الأشخاص الذين يتمتعون بوظائف كلى طبيعية والذين لا يتناولون أدوية أو مكملات غذائية تؤثر على مستويات البوتاسيوم في الدم.

تحتوي بعض بدائل الملح على البوتاسيوم، وقد ترفع مستوى البوتاسيوم في الدم إلى مستويات خطيرة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى أو الذين يتناولون أدوية أو مكملات بوتاسيوم معينة، قد يؤدي فرط البوتاسيوم إلى عدم انتظام ضربات القلب، ينبغي على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والذين يفكرون في استبدال الملح العادي ببديل ملحي استشارة أخصائي رعاية صحية أولًا.

فرصة مهمة

قال وي: "ظلّ استخدام بدائل الملح نادرًا خلال العقدين الماضيين، حتى بين الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. وحتى بين الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم المُعالَج أو غير المُعالَج، استمرّ معظمهم في استخدام الملح العادي".

أما الدكتور أميت خيرا، الحاصل على ماجستير العلوم وزمالة جمعية القلب الأمريكية، وهو خبير متطوع في جمعية القلب الأمريكية فقال: "تُسلّط هذه الدراسة الضوء على فرصة مهمة، لتحسين ضغط الدم، ألا وهي استخدام بدائل الملح.

أبرز ما توصل إليه البحث:

وعلى الرغم من فعاليتها في خفض تناول الصوديوم وإدارة ضغط الدم، فإن بدائل الملح نادراً ما يستخدمها الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وفقاً لمراجعة لبيانات مسح صحي في الولايات المتحدة على مدى نحو 20 عاماً.

ويوصي الباحثون بزيادة الوعي بشأن بدائل الملح كاستراتيجية للمساعدة في علاج ضغط الدم بشكل فعال، وخاصة بالنسبة للأفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الذي يصعب علاجه أو المقاوم للعلاج.