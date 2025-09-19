ماذا يحدث لصحتك عند تناول الدجاج 4 مرات في الأسبوع؟

أظهرت دراسة حديثة أجراها علماء إيطاليون أن تناول الدجاج بانتظام، حتى باعتباره خيارا صحيا للبروتين، قد يضاعف خطر الوفاة من 11 نوعا مختلفا من السرطانات، خاصة تلك المتعلقة بالجهاز الهضمي، مثل سرطانات المعدة والأمعاء.

اللحوم الحمراء والمعالجة معروفة منذ فترة طويلة بزيادة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، لكن الدواجن كانت تُعتبر حتى الآن أقل خطرا. الدراسة الجديدة تتحدى هذا التصور وتلقي الضوء على تأثيرات محتملة لم يكن يُؤخذ بها سابقا.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، حلل الباحثون بيانات النظام الغذائي وصحة ما يقرب من 5000 شخص، معظمهم في الخمسينات من العمر، على مدى ما يقارب عشرين عاما. ووجدوا أن الأشخاص الذين تناولوا أكثر من 300 جرام من الدجاج أسبوعياً — ما يعادل أربع مرات تقريبا— كان لديهم ضعف خطر الوفاة بسبب سرطانات الجهاز الهضمي مقارنة بمن يستهلكون أقل من حصة واحدة أسبوعيا.

كما لاحظ الباحثون أن تناول أكثر من أربع حصص من الدجاج أسبوعيا ارتبط بزيادة احتمال الوفاة لأي سبب بنسبة 27%. وأشاروا إلى أن هذا الخطر بدا أكبر لدى الرجال مقارنة بالنساء، دون أن يتمكنوا من تحديد السبب بدقة.

وذكرت الدراسة، المنشورة في مجلة Nutrients، أن أحد التفسيرات المحتملة هو أن بروتينات الدجاج المعرضة لدرجات حرارة عالية أثناء الطهي قد تتحول إلى مواد كيميائية ضارة بالخلايا البشرية، ما قد يؤدي إلى تغييرات يمكن أن تتطور إلى سرطانات. كما أشار الباحثون إلى أن سبب الخطر قد يعود إلى الأعلاف أو الهرمونات أو الأدوية التي تُستخدم خلال تربية الدواجن.

وقال الباحثون إن اختلاف الهرمونات بين الرجال والنساء قد يكون عاملا مساهما، بالإضافة إلى أن الرجال غالبا ما يستهلكون كميات أكبر في كل وجبة، ما يزيد من تعرضهم للعوامل المحتملة الضارة.

ورغم هذه النتائج، لم يُثبت أن تناول الدجاج يزيد خطر الوفاة من جميع أنواع السرطان، إذ اقتصر الخطر على سرطانات الجهاز الهضمي، بما يشمل المعدة، الأمعاء الدقيقة والغليظة، الكبد، البنكرياس، المرارة، المستقيم، القناة الصفراوية، والأنسجة الرخوة في البطن.

كما وجدت الدراسة أن تناول أكثر من 350 جراما من اللحوم الحمراء أسبوعيا —أي نحو شريحتين من الستيك— يزيد خطر الإصابة بأي نوع من السرطان.

واعترف الباحثون ببعض القيود في الدراسة، أبرزها عدم تسجيل طريقة طهي الدجاج أو كيفية تناوله، وكذلك عدم وجود بيانات دقيقة حول النشاط البدني للمشاركين، وهو ما قد يؤثر على النتائج.

وتشير بيانات Cancer Research UK (هي أكبر مؤسسة خيرية في العالم مكرسة لمكافحة السرطان من خلال البحث العلمي. تأسست في المملكة المتحدة، وتعمل على تمويل أبحاث علمية متقدمة تهدف إلى الوقاية من السرطان، تشخيصه، وعلاجه) تشير بيناتها إلى أن 21% من سرطانات الأمعاء و3% من جميع أنواع السرطان في المملكة المتحدة سببها تناول اللحوم الحمراء أو المصنعة، نظرا للمواد الكيميائية التي تنتج أثناء الطهي أو المعالجة.

من جانبها، تشدد الخدمة الصحية الوطنية في المملكة المتحدة على أن تناول اللحوم ضمن نظام غذائي متوازن ضروري لتوفير البروتين الذي يبني العضلات ويصلحها، إضافة إلى دوره في إنتاج الهرمونات والإنزيمات، وأنه غني بفيتامين B12 للحفاظ على صحة الجهاز العصبي. وينصح الأطباء بتقليل استهلاك اللحوم الحمراء اليومية من 90 غراما إلى 70 غراما يوميا.