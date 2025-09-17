المعمرون في اليابان.. لماذا تتفوق النساء على الرجال بـ 88%؟

تواصل اليابان ترسيخ مكانتها كأرض المعمرين، حيث سجلت رقماً قياسياً جديداً غير مسبوق في تاريخها، لأول مرة، يبلغ عدد الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم المائة عام نحو مائة ألف شخص، في ظاهرة فريدة تضعها في صدارة الدول ذات أطول متوسط عمر متوقع،لكن خلف هذا الاحتفال الوطني، تكمن حقيقة أكثر تعقيداً وأرقاماً تثير الكثير من التساؤلات.

أعلنت الحكومة اليابانية أن عدد الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم المائة عام في اليابان قد ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ نحو 100 ألف شخص.

وقالت وزارة الصحة اليابانية إن عدد المعمرين في اليابان، الذي يسجل رقماً قياسياً جديداً للعام الخامس والخمسين على التوالي، بلغ 99,763 شخصاً اعتباراً من شهر سبتمبر. ومن إجمالي هذا العدد، شكّلت النساء نسبة ساحقة بلغت 88%.

تتمتع اليابان بأطول متوسط عمر متوقع في العالم، وتُعرف بأنها غالباً ما تكون موطناً لأكبر شخص على قيد الحياة في العالم - على الرغم من أن بعض الدراسات تشكك في العدد الفعلي للمعمرين حول العالم.

كما أنها واحدة من أسرع المجتمعات شيخوخةً، حيث يتمتع سكانها غالباً بنظام غذائي صحي لكنهم يعانون من انخفاض معدل المواليد.

أكبر شخص في اليابان هو شيغيكو كاغاوا، وهي امرأة تبلغ من العمر 114 عاماً من ياماتوكوريياما، إحدى ضواحي مدينة نارا. أما أكبر رجل سناً فهو كييوتاكا ميزونو، 111 عاماً، من مدينة إيواتا الساحلية.

هنّأ وزير الصحة تاكامارو فوكوكا المعمرين من النساء (87,784) والرجال (11,979) على طول أعمارهم وعبّر عن "امتنانه لمساهماتهم على مر السنين في تنمية المجتمع".

صدرت هذه الأرقام قبل يوم احترام المسنين في اليابان الموافق 15 سبتمبر، وهو عطلة وطنية يتلقى فيها المعمرون الجدد رسالة تهنئة وكأساً فضية من رئيس الوزراء. وقالت وزارة الصحة إن 52,310 أفراد كانوا مؤهلين لهذا التكريم هذا العام.

في ستينيات القرن الماضي، كان عدد السكان في اليابان يمتلك أدنى نسبة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 100 عام مقارنةً بأي دولة من مجموعة السبع - لكن هذا تغير بشكل ملحوظ في العقود التي تلت ذلك.

عندما بدأت الحكومة اليابانية مسح المعمرين في عام 1963، كان هناك 153 شخصاً يبلغون من العمر 100 عام أو أكثر. ارتفع هذا الرقم إلى 1000 في عام 1981 ووصل إلى 10,000 بحلول عام 1998.

يُعزى ارتفاع متوسط العمر المتوقع بشكل رئيسي إلى انخفاض الوفيات بسبب أمراض القلب والأشكال الشائعة للسرطان، خاصة سرطان الثدي والبروستاتا.

تتمتع اليابان بمعدلات منخفضة من السمنة، وهو عامل رئيسي يساهم في كلا المرضين، وذلك بفضل الأنظمة الغذائية التي تحتوي على كميات قليلة من اللحوم الحمراء وكميات عالية من الأسماك والخضروات.

معدل السمنة منخفض بشكل خاص لدى النساء، وهذا قد يفسر سبب تمتع النساء اليابانيات بمتوسط عمر متوقع أعلى بكثير من نظرائهن من الرجال.

بينما تسللت كميات متزايدة من السكر والملح إلى الأنظمة الغذائية في بقية العالم، سارت اليابان في الاتجاه المعاكس - حيث نجحت رسائل الصحة العامة في إقناع الناس بتقليل استهلاكهم للملح.

لكن الأمر لا يقتصر على النظام الغذائي فقط، فالشعب الياباني يميل إلى البقاء نشيطاً في مراحل متأخرة من الحياة، حيث يمارسون المشي ويستخدمون وسائل النقل العام أكثر من كبار السن في الولايات المتحدة وأوروبا.

تُعد "راديو تايسو"، وهي تمرينات جماعية يومية، جزءاً من الثقافة اليابانية منذ عام 1928، وقد أُنشئت لتشجيع الإحساس بالمجتمع بالإضافة إلى الصحة العامة. يُبث الروتين الذي يستغرق ثلاث دقائق على شاشات التلفزيون ويُمارس في مجموعات مجتمعية صغيرة في جميع أنحاء البلاد.

ومع ذلك، أثارت دراسات عدة شكوكاً حول صحة أرقام المعمرين العالمية، مشيرةً إلى أن أخطاء البيانات، والسجلات العامة غير الموثوقة، وشهادات الميلاد المفقودة قد تفسر الأرقام المرتفعة.

كشف تدقيق حكومي لسجلات العائلة في اليابان عام 2010 عن أكثر من 230,000 شخص مدرجين على أن أعمارهم 100 عام أو أكثر، بينما لم يتم العثور عليهم، وقد تبين أن بعضهم كان قد توفي قبل عقود.

وعُزي هذا الخطأ في التعداد إلى سوء حفظ السجلات والشكوك في أن بعض العائلات ربما حاولت إخفاء وفاة أقاربها المسنين من أجل المطالبة بمعاشاتهم التقاعدية.

أُطلق التحقيق الوطني بعد العثور على رفات سوغين كوتو، الذي كان يُعتقد أنه أكبر رجل في طوكيو عن عمر 111 عاماً، في منزل عائلته بعد 32 عاماً من وفاته.