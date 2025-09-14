دون قصد.. خمسة أخطاء ترتكبها النساء أثناء اتباع الحميات الغذائية

تبذل معظم النساء قصارى جهدهن في تقليل السعرات الحرارية، وتجنب الإفراط في تناول الطعام، وبذل جهد في محاولة لتناول طعام صحي، ولكن على الرغم من الانضباط، لا تظهر النتائج دائماً كما هو متوقع، وذلك لأن الحمية الغذائية لا تقتصر على تناول كميات أقل من الطعام، بل تشمل أيضاً تناول الطعام الصحي.

ورغم هذا الحرص الشديد منهن إلا أنهن يرتكبن دون قصد، أخطاءً غذائية تُبطئ عملية الأيض لديهن، وتُستنزف طاقتهن، أو حتى تؤدي إلى زيادة غير صحية في الوزن على المدى الطويل.

فبين الاعتماد المفرط على السلطات إلى الامتناع تماماً عن الكربوهيدرات، يمكن أن تُعيق هذه الأخطاء أهداف اللياقة البدنية، وهذه مجموعة من الأخطاء الغذائية الشائعة التي ترتكبها النساء، والتي شاركتها خبيرة التغذية لوفنيت باترا على حسابها على إنستغرام وفق food.ndtv.

1. الاعتماد على الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية أو أطعمة "الحمية"

تحتوي الوجبات الخفيفة المُعبأة على سكريات وصوديوم وكربوهيدرات مُكررة تُسبب الشعور بالجوع، قد تبدو هذه الأطعمة صحية، لكنها في الواقع قد تُعيق جهود إنقاص الوزن.

تقترح لوفنيت باترا اختيار أطعمة كاملة غنية بالعناصر الغذائية، مما يُساعد في كبح الجوع ودعم الصحة العامة، تُوفر الأطعمة الكاملة الفيتامينات والمعادن والألياف الأساسية التي غالباً ما تفتقر إليها الوجبات الخفيفة المُعبأة، وهذا التغيير البسيط يُمكن أن يُحدث فرقاً كبيراً في النظام الغذائي لهن.

2. التخلص من جميع الكربوهيدرات

الحميات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات بشكل مفرط تُستنزف الطاقة، وتُخلّ بالهرمونات، وتؤثر على التعافي، رغم أن تقليل تناول الكربوهيدرات قد يكون مفيداً، إلا أن الامتناع عنها تماماً قد يكون له عواقب سلبية، وتوصي أخصائية التغذية بتناول الكربوهيدرات الكاملة، مثل الدخن والشوفان والفواكه والبقوليات، باعتدال لتوفير طاقة مستدامة ودعم الصحة العامة.

3. تجنب الدهون الصحية

إن تجنب الزيوت والمكسرات والبذور يحرم الجسم من الأحماض الدهنية الأساسية، فالدهون الصحية ضرورية لإنتاج الهرمونات وصحة البشرة.

ووفقاً لباترا، فإن إضافة بذور الكتان والشيا واللوز والجوز إلى النظام الغذائي يمكن أن يوفر فوائد عديدة، لأن هذه الأطعمة غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة وغيرها من العناصر الغذائية الأساسية التي تدعم الصحة العامة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك بسهولة دمجها في النظام الغذائي عن طريق الطهي في المنزل أو طلب وجبات صحية عبر تطبيق توصيل الطعام عبر الإنترنت.

4. تخطي الوجبات أو الصيام بشكل خاطئ

يؤدي تفويت الوجبات دون تخطيط إلى الإفراط في تناول الطعام، وارتفاع مستويات هرمون التوتر، وضعف عملية الأيض، وقد يكون لذلك عواقب سلبية على الصحة العامة وجهود إنقاص الوزن.

تنصح باترا بالالتزام بتناول وجبات متوازنة على فترات منتظمة للحفاظ على مستويات طاقة مستقرة ودعم عملية الأيض، كما أن الوجبات المنتظمة تساعد في تقليل التوتر ودعم الصحة العامة، مما يؤدي إلى نمط حياة أكثر صحة وتوازنًا.

5. تجاهل المغذيات الدقيقة

التركيز فقط على السعرات الحرارية والمغذيات الكبرى يُخلّف فجوات في الفيتامينات والمعادن، فالمغذيات الدقيقة ضرورية لوظائف الجسم المثلى، وتجاهلها قد يُؤدّي إلى عواقب سلبية.

تُشدّد لوفنيت باترا على أهمية تناول الخضراوات الورقية والبذور، ومتابعة مستويات العناصر الغذائية لضمان الحصول على ما يكفي من المغذيات الدقيقة، لأن هذا يُساعد في دعم مستويات الطاقة، ووظيفة المناعة، وجودة الحياة بشكل عام، فإعطاء الأولوية للمغذيات الدقيقة أمرٌ بالغ الأهمية للحفاظ على صحة وعافية مثالية.

أفضل نظام غذائي للنساء

أفضل نظام غذائي للنساء هو اتباع نظام غذائي متوازن ومتنوع، يتضمن أطعمة كاملة وغنية بالعناصر الغذائية لدعم الصحة العامة والعافية.

ووفقاً لخبيرة التغذية لوفنيت باترا، يجب أن يشمل النظام الغذائي الجيد للنساء ما يلي:

الحبوب الكاملة مثل الدخن والشوفان والأرز البني.

-مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات.

-مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الدجاج والأسماك والبقوليات.

-الدهون الصحية مثل المكسرات والبذور والأفوكادو.

-الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل منتجات الألبان والحليب النباتي المدعم والخضراوات الورقية.