مصر.. نجاح أول عملية نوعية بالمنظار الصدري لطفل رضيع

نجح فريق طبي مصري في قسم جراحة الأطفال في إجراء أول عملية نوعية بالمنظار الصدري لإصلاح رتق المريء لرضيع يزن 5ر2 كجم في مستشفى مبرة مصر القديمة بمحافظة القاهرة.

وذكرت وزارة الصحة المصرية، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن هذا أول إنجاز يسجل مع افتتاح القسم مع الحفاظ على أقل قدر من التدخل الجراحي.

وأضافت أن العملية أجريت بنجاح كامل وغادر الطفل المستشفى بصحة جيدة وعلى تغذية كاملة، مشيرة إلى أن نجاح الجراحة جاء نتيجة تكامل وتنسيق بين الفريق الجراحي وهم التخدير والتمريض ووحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.