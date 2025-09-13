ماذا تشرب؟.. خمسة أشياء تحدث لجسمك عند شرب الشاي على معدة فارغة

يُوصي الخبراء بتناول الشاي بعد الإفطار أو في منتصف النهار، ويقترحون بدائل مُرطبة في الصباح لأن شرب الشاي على معدة فارغة يسبب الحموضة والجفاف وانخفاضاً في الطاقة، ويُعيق امتصاص العناصر الغذائية ويُضر بصحة الفم.

لا يكتمل الصباح إلا بفنجان شاي قوي بالنسبة للكثيرين، ومع أن الشاي قد يبدو مُنعشاً مثالياً، إلا أن بدء اليوم به ليس دائماً الخيار الأمثل.

إذا كنت ممن يبدؤون يومهم بالشاي صباحاً، فإليك ما يحدث لجسمك عند شرب الشاي على معدة فارغة:

يسبب شرب الشاي في الصباح الباكر، وخاصةً على معدة فارغة، حموضة المعدة، وفقاً لدراسة بحثية نُشرت عام 2017 ، يُحفز الكافيين الموجود في الشاي إنتاج الحمض، مما قد يُهيّج بطانة المعدة ويُسبب الشعور بعدم الراحة، إضافةً إلى ذلك، فإن إضافة توابل مثل الزنجبيل والهيل إلى الشاي قد تُعزز هذا التأثير عند تناوله بدون طعام. لذا، بدلاً من الشعور بالخفة والانتعاش، قد تُصاب بثقل في المعدة واضطراب فيها قبل الإفطار.

2. يعيق امتصاص العناصر الغذائية

وفقًا لمراجعة أُجريت عام 2025، يحتوي الشاي على مركبات تُسمى العفص، وهي ترتبط بالحديد والمعادن الأخرى الموجودة في الطعام. لذا، عندما يكون الشاي مشروبك الأول في اليوم، فقد يُقلل من قدرة جسمك على امتصاص العناصر الغذائية الأساسية، خاصةً إذا تناولت أطعمة غنية بالحديد لاحقاً، وهذا يُثير قلقاً خاصاً لدى الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً، حيث يكون امتصاص الحديد النباتي أقل كفاءة.

3. يسبب الجفاف

على الرغم من أن الشاي يُرطب الجسم، إلا أن الكافيين له خصائص مُدرّة للبول، مما قد يزيد من التبول وفقدان السوائل، إذا كان الشاي أول ما تشربه، فإن جسمك يفقد الترطيب الذي يحتاجه بشدة بعد ساعات من النوم، هذا قد يُشعرك بالخمول والتعب، أو حتى بصداع خفيف خلال النهار.

4. يؤثر على مستويات الطاقة

قد يمنحك الشاي دفعةً مؤقتة من الطاقة، لكن مزيج الكافيين والسكر قد يؤدي أيضاً إلى خمول في منتصف الصباح.

ووفقاً لخبيرة التغذية روبالي داتا، "يحتوي الشاي على الكافيين، وهو منبه يزيد اليقظة مؤقتاً.

ومع ذلك، فإن تناول كميات زائدة منه - وخاصةً على معدة فارغة - قد يؤدي إلى خمول لاحقاً، حيث يحفز الكافيين الجهاز العصبي، مما يمنح دفعةً قصيرة الأمد من الطاقة"، لذلك، بمجرد زوال تأثير الكافيين، يعاني جسمك من انخفاض مفاجئ في الطاقة، مما يسبب الخمول.

5.يؤثر على صحة الفم

شرب الشاي مباشرة بعد الاستيقاظ يُسبب بقعاً على الأسنان ويُضعف مينا الأسنان مع مرور الوقت، ويرجع ذلك إلى أن السكر، الذي يُضاف غالباً إلى الشاي، يُغذي أيضاً بكتيريا الفم، مما يزيد من خطر التسوس. كما أن شربه قبل تنظيف الأسنان يُفاقم الوضع، إذ يُحبس السكريات والأحماض على سطح مينا الأسنان. لذا، إذا كنت تتناول الشاي أول الصباح، دون تنظيف أسنانك، فهناك احتمال كبير أن يؤثر ذلك على صحة أسنانك.

لماذا يكون الشاي على معدة فارغة حامضيا جدا؟

عندما تستهلك الشاي بانتظام على معدة فارغة، فإن الطبيعة الحمضية للشاي يمكن أن تعطل توازن درجة الحموضة الطبيعية للمعدة وتؤدي إلى تآكل الغشاء المخاطي الواقي للأمعاء وهو ما يحفز التهاب الأمعاء، وهو السبب وراء العديد من الأمراض.

أفضل وقت لشرب الشاي؟

وفقًا لخبيرة التغذية مانبريت كالرا، يجب عليك تأجيل شرب الشاي إلى وقت لاحق من اليوم، والوقت الأمثل لتناول الشاي هو منتصف الصباح، بعد الإفطار. بحلول ذلك الوقت، لا تكون معدتك فارغة، مما يقلل من خطر الحموضة.

كما يمكنك أيضاً تناوله في فترة ما بعد الظهر، عندما يساعدك الكافيين على التغلب على الخمول دون إزعاج دورة نومك

.ماذا تشرب بدلاً من الشاي في الصباح؟

1. الماء الدافئ مع الليمون.

2. الماء العادي.

3. شاي الأعشاب (مثل البابونج، أو الزنجبيل، أو الريحان).

4. ماء الحلبة المنقوع.