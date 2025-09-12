9 فوائد صحية لشرب الحليب يومياً

يُعدّ الحليب مصدراً غنياً بالبروتين والعناصر الغذائية مثل فيتامين أ وفيتامين د والكالسيوم، ويقدم فوائد صحية عديدة، مثل تعزيز صحة العظام والعضلات، والتحكم في الوزن، والدماغ والقلب.

1. تحصل على الكثير من العناصر الغذائية الرائعة

الحليب مصدر جيد للفيتامينات والمعادن، ويساعدك أيضًا على تحقيق أهدافك من البروتين، فكوب واحد من الحليب كامل الدسم هو مصدر ممتاز للكالسيوم، ويوفر أكثر من ثلث احتياجاتك اليومية لبناء العظام والأسنان، كما يشارك الكالسيوم في وظيفة العضلات، وتقلص الأوعية الدموية، ونقل النبضات العصبية.

تشمل العناصر الغذائية الحيوية الإضافية الموجودة في الحليب ما يلي: فيتامين أ ، ب ، و دوالمغنسيوم والفسفور والبوتاسيوم والسيلينيوم و2ك والزنك.

2. تصبح أقرب إلى تحقيق أهدافك اليومية من البروتين

يعتبر الحليب مصدراً غنياً بالبروتين، حيث يحتوي على 8 جرامات في كوب واحد فقط، فالبروتين ضروري للعديد من وظائف الجسم الأساسية، بما في ذلك النمو والتطور وإصلاح الخلايا ووظيفتها وصحة الجهاز المناعي.

يعتبر الحليب بروتينًا كاملاً لأنه يحتوي على ما يكفي من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة (اللبنات الأساسية للبروتين) التي يحتاجها الجسم ليعمل بأفضل حالاته، كما يحتوي أيضًا على نوعين من البروتين - الكازين ومصل اللبن فيري ويل هيلث.

3. تصبح عظامك أقوى

قد يُقوي شرب الحليب العظام، ويعود ذلك إلى محتواه الغذائي المُركّب، والذي يشمل الكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والبروتين وفيتامين ك2.

كما يُساعد إضافة الحليب ومنتجات الألبان الأخرى إلى نظامك الغذائي على الوقاية من هشاشة العظام (فقدان العظام التدريجي) وأمراض العظام الأخرى، وقد ربطت الدراسات استهلاك الحليب ومنتجات الألبان بانخفاض خطر الإصابة بهشاشة العظام، وخاصةً لدى كبار السن .

لأن الحليب مصدر ممتاز للبروتين، فهو أساسي لصحة العظام، يُشكل البروتين حوالي 50% من حجم العظام وثلث كتلتها. وتُظهر الأبحاث أن الحصول على المزيد من البروتين من الحليب ومصادر أخرى يُمكن أن يحمي من فقدان العظام.

4. يقلل من خطر الإصابة بالسمنة

ربطت دراسات مختلفة تناول الحليب بانخفاض خطر الإصابة بالسمنة، حيث تحتوي جميع أنواع الحليب - بما في ذلك الخالي من الدسم، وقليل الدسم، وكامل الدسم، وغيرها - على بروتين مصل اللبن، الذي يُقلل دهون الجسم لأنه يُساعد الجسم على تكسير الدهون بكفاءة أكبر .

قد يساعد الحليب كامل الدسم على الشعور بالشبع، وتحتوي الأنواع قليلة الدسم على سعرات حرارية ودهون أقل مع توفير نفس العناصر الغذائية الأساسية وقد يساعد بروتين مصل اللبن أيضاً في الحفاظ على كتلة العضلات الهزيلة.

5- غذاء صحي للقلب

دار جدلٌ حول تأثير حليب الأبقار سلبا على صحة القلب، ويُجادل المنتقدون بأن حليب الأبقار ومنتجاته تحتوي على دهون مشبعة، مما قد يرفع مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL، الكوليسترول السيئ) ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب .

لكن إحدى الدراسات التي أجريت عام 2022 أشارت إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون منتجات الألبان قد يكون لديهم في الواقع خطر أقل للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والوفاة والإعاقة المرتبطة بأمراض القلب وقد ربطت الأبحاث بين منتجات الألبان قليلة الدسم وعالية الدسم وبين هذا الخطر المنخفض، لكن الأدلة على ذلك ضعيفة.

إن معظم الأدلة المتعلقة بالارتباط بين الحليب وأمراض القلب متباينة، وهناك أدلة قليلة للغاية تشير إلى أن حليب البقر ومنتجات الألبان الأخرى تزيد أو تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

6. تقليل خطر الإصابة بمرض السكري

يرتبط استهلاك الحليب بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وقد بحثت دراسة أُجريت عام2020 في العلاقة بين هاتين الحالتين وزيادة استهلاك منتجات الألبان، وخاصةً الأنواع كاملة الدسم.

وفي الدراسة ارتبط تناول حصتين على الأقل يومياً من منتجات الألبان بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم مقارنة بعدم تناول أي حصص يومياً ، وأظهر استهلاك منتجات الألبان كاملة الدسم ارتباطًا أقوى من استهلاك منتجات الألبان قليلة الدسم في انخفاض خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

7. مفيد لصحة الدماغ

قد يؤدي التقدم في السن إلى زيادة خطر التدهور المعرفي والاضطرابات المعرفية، مثل مرض الزهايمر والخرف، تشير بعض الأبحاث إلى أن زيادة خطر التدهور المعرفي ترتبط بانخفاض تناول الحليب.

قد يُساعد الحليب في الحفاظ على صحة الدماغ بفضل عناصره الغذائية المتنوعة، بما في ذلك البروتين وفيتامين ب12 وأحماض أوميغا 3 الدهنية. قد يُساعد شرب الحليب يومياً على تحسين الذاكرة والانتباه وسرعة معالجة المعلومات في الدماغ، وهذا مفيد بشكل خاص لكبار السن، إذ قد يُقلل من التدهور المعرفي المرتبط بالعمر .

8. نوم أفضل

يُعد تناول كوب دافئ من الحليب قبل النوم علاجاً تقليدياً يساعدك على النوم بشكل أسرع، وعلى الرغم من عدم وجود أبحاث حول تأثيرات الحليب الدافئ على البشر، إلا أن الحليب يحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني يعزز الاسترخاء والنعاس، كما يساعد التربتوفان على تخليق الميلاتونين، وهو هرمون ينتجه الجسم لتنظيم وقت النوم والاستيقاظ.

9- يُحسّن صحة الجهاز الهضمي

يحتوي الحليب على بروتينات تُهدئ الجهاز الهضمي، فشرب الحليب يخفف لدى بعض الأشخاص أعراض متلازمة القولون العصبي، بما في ذلك التقلصات والانتفاخ.