خطأ كارثي.. ماذا يحدث عند تقبيل الأطفال حديثي الولادة؟

كشفت دراسة حديثة أن الأطفال حديثي الولادة، حتى الأصحاء منهم، معرضون للإصابة بمرض شديد نتيجة فيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV)، مما قد يستدعي دخول وحدات العناية المركزة والبقاء في المستشفى لفترات طويلة. ويشير الخبراء إلى أن البالغين قد لا يلاحظون أنهم مرضى، ما يزيد من خطر نقل العدوى إلى الأطفال الذين لا يمتلكون بعد جهاز مناعي مكتمل.

الدراسة، التي حللت بيانات أكثر من 2.3 مليون طفل وُلِدوا في السويد بين عامي 2001 و2022، أظهرت أن 1.7٪ من الأطفال شُخّصوا بالإصابة بـRSV، وأن 12٪ منهم (حوالي 4621 طفلاً) تعرضوا لمرض شديد.

وأوضحت النتائج أن العمر الوسيط للأطفال الذين يحتاجون إلى العناية المركزة كان أقل من شهرين، وأن معظم هؤلاء الأطفال لم يكن لديهم مشاكل صحية أخرى تُذكر.

وأشارت البيانات إلى بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بمرض شديد، بما في ذلك الأطفال المولودون في الشتاء أو الذين لديهم إخوة صغار تحت سن الثالثة، حيث يرتفع الخطر ثلاثة أضعاف، في حين أن الأطفال منخفضو الوزن عند الولادة معرضون لخطر أربعة أضعاف.

وقال الباحث سامويل ريدين، طبيب مقيم في مستشفى ساكس للأطفال والشباب وأستاذ مشارك في معهد كارولينسكا بالسويد: "نعلم أن بعض الأمراض المزمنة تزيد من خطر الإصابة الشديدة بـRSV، وقد كان هؤلاء الأطفال المستهدفين بالعلاج الوقائي. لكن الدراسة أظهرت أن نسبة كبيرة من الأطفال الذين يحتاجون إلى العناية المركزة كانوا أصحاء سابقا، وهو ما يجعل توسيع تعريف مجموعات الخطر أمرا ضروريا".

ويُعد الفيروس شائعا في فصل الشتاء، ويصيب الأطفال الرضع الذين لا يمتلكون مناعة مكتملة. ويُنصح الأطباء بتجنب تقبيل الأطفال حديثي الولادة، خصوصا إذا كان الشخص مريضا، لتفادي نقل الفيروسات التنفسية أو الفيروسات المعدية مثل الهربس، التي قد تسبب أمراضا خطيرة للأطفال الصغار.

وأوضحت بريمرروز فريستون، الأستاذ المساعد في علم الأحياء الدقيقة السريري بجامعة ليستر: "من الأفضل تجنب التقبيل بالقرب من فم أو أنف الطفل، والأفضل توجيه القبل نحو مؤخرة الرأس أو الاكتفاء بالدغدغة واللعب مع الأطفال".

وتشير الدراسة إلى أن توفر لقاح RSV ساهم في انخفاض حالات دخول المستشفيات بين الأطفال الرضع، وهو ما يشير إلى فعالية الاستراتيجيات الوقائية الجديدة.

تم نشر الدراسة في مجلة The Lancet Regional Health - Europe، ويؤكد الباحثون على أن هذه النتائج لا تغني عن الاستشارة الطبية المتخصصة عند الشك في وجود أي أعراض مرضية.