خرزات صينية صغيرة.. ثورة في إنقاص الوزن بنسبة 17%

تعتبر السمنة من أهم المشكلات الصحية في العصر الحديث، إذ تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، السكري، ارتفاع ضغط الدم، وبعض أنواع السرطان. عوامل السمنة تشمل الوراثة، قلة النشاط البدني، العادات الغذائية السيئة، والتوتر النفسي. للوقاية منها، يُنصح باتباع نظام غذائي متوازن، ممارسة الرياضة بانتظام، والحفاظ على وزن صحي.

وفي إطار الجهود المستمرة لمواجهة مخاطر الوزن الزائد طور فريق بحثي من جامعة سيتشوان الصينية خرزات دقيقة صالحة للأكل يمكنها امتصاص الدهون في الأمعاء، في ابتكار قد يغير طريقة التعامل مع مشكلة زيادة الوزن والسمنة.

ووفقا للموقع sustainability-times، أظهرت التجارب الأولية على الفئران أن تناول هذه الخرزات مع نظام غذائي عالي الدهون أدى إلى فقدان الوزن بنسبة تصل إلى 17%، بالإضافة إلى انخفاض كبير في الأنسجة الدهنية.

وقالت يوي وو، طالبة الدراسات العليا المشاركة في البحث، إن الخرزات مصنوعة من مزيج طبيعي من بوليفينولات الشاي، فيتامين «هـ» والطحالب، وهي مصممة لتقاوم البيئة الحمضية في المعدة وتلتصق بالدهون داخل الأمعاء، ما يتيح إخراجها من الجسم بشكل طبيعي دون تدخل جراحي.

ويستهدف الباحثون دمج هذه الخرزات في أطعمة ومشروبات يومية، مثل شاي الفقاعات والحلويات، بحيث يمكن للمستهلكين الاستفادة منها دون تغيير كبير في عاداتهم الغذائية. ويبلغ حجم هذه الخرزات تقريبا حجم حبات التابيوكا المستخدمة في مشروبات الشاي، ما يسهل إضافتها إلى الأطعمة بشكل طبيعي.

وتم اختبار فعالية الخرزات على ثلاث مجموعات من الفئران: الأولى تناولت نظاما عالي الدهون بدون خرزات، والثانية تناولت نظاما عالي الدهون مع الخرزات، والثالثة تناولت نظاما غذائيا منخفض الدهون. النتائج كانت واضحة: الفئران التي تناولت الخرزات فقدت وزنا ملحوظا وظهرت مستويات أعلى من الدهون في فضلاتها، ما يدل على فعالية الخرزات في تقليل امتصاص الدهون.

ويعمل الفريق البحثي حاليا على تجربة سريرية أولية بمستشفى غرب الصين التابع لجامعة سيتشوان، بمشاركة 26 متطوعا، بهدف تقييم تأثير هذه الخرزات على البشر ومدى أمان استخدامها في الأنظمة الغذائية اليومية.

ويُنتظر أن يتم عرض هذا الابتكار في الاجتماع الرقمي المقبل للجمعية الكيميائية الأمريكية في خريف هذا العام، وسط ترقب واسع من المجتمع العلمي والجمهور لنتائج التجارب السريرية.

ويشير الباحثون إلى أن دمج هذه الخرزات في الأطعمة اليومية قد يمثل ثورة في مجال إدارة الوزن والحد من السمنة، إذ يتيح وسيلة مبتكرة وغير جراحية للتحكم في الدهون المستهلكة دون التضحية بالمتعة الغذائية. ويبقى السؤال الرئيسي: هل ستصبح هذه الخرزات أداة أساسية في مكافحة السمنة أم مجرد خطوة تمهيدية نحو حلول غذائية أكثر تطورا في المستقبل؟