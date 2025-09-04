ماذا يحدث للجسم عندما نتقدم في العمر؟

الشيخوخة هي الحتمية البيولوجية التي يمر بها كل إنسان، حيث تبدأ الخلايا بفقدان قدرتها على التجدد، وتتراجع وظائف الأعضاء تدريجيا، وبينما ترتبط الشيخوخة غالبا بالشعر الأبيض والتجاعيد، فإنها في الحقيقة تمسّ جميع أجزاء الجسم، بما في ذلك الدماغ، العظام، الجهاز المناعي، وحواس الإنسان.

بداية الشيخوخة وسرعتها

تشير دراسات علمية إلى أن علامات الشيخوخة قد تبدأ قبل الولادة، منذ تكوّن أولى خلايا الجنين. في مرحلة الطفولة والشباب، يستبدل الجسم الخلايا التالفة بسرعة، لكن هذه القدرة تتباطأ مع التقدم في العمر. وتختلف سرعة الشيخوخة من شخص لآخر، بل وتتغير لدى الفرد نفسه في مراحل حياته المختلفة، وفقا لموقع livescience.

أبرز التحولات الجسدية والعقلية

المظهر الخارجي: مع مرور الزمن، يفقد الجلد مرونته ويصبح أكثر جفافا، فتظهر التجاعيد والبقع الداكنة، كما يزداد ترهل غضاريف الأنف والأذن، ما يجعلهما يبدوان أكبر حجما.

العضلات والعظام: تبدأ الكتلة العضلية في الانخفاض تدريجيا، ويصبح العظم أكثر هشاشة، ما يقلل القوة البدنية والطول.

الدماغ والجهاز العصبي: تضعف مادة الميالين التي تغلف الأعصاب، فيتراجع التواصل بين الخلايا العصبية، ما يسبب صعوبة في تكوين الذكريات واسترجاعها.

الحواس: يفقد الإنسان تدريجيا قدرته على السمع والبصر بوضوح، إذ تتلف الخلايا الدقيقة في الأذن الداخلية، بينما تفقد عدسة العين مرونتها، وقد تصاب بالعتامة.

محطات تسارع الشيخوخة

كشفت دراسات حديثة أن الجسم يمر بمراحل عمرية تشهد زيادة ملحوظة في سرعة التغيرات البيولوجية، أبرزها عند سن 34، 60، و78 عاما. ففي العقد السابع، ينخفض أداء الجهاز المناعي بشكل حاد، ما يزيد القابلية للإصابة بالأمراض، بينما تبدأ الشرايين بالتيبس ويزداد ضغط الدم.

الشيخوخة في أرقام

من الطبيعي أن يفقد الإنسان ما بين 2.5 إلى 5 سم من طوله بين الثلاثين والسبعين من عمره.

أطول عمر موثق رسميا هو 122 عاما و164 يوما للفرنسية جين كالمان، رغم وجود شكوك حول دقة السجلات.

بعض الباحثين يقدرون الحد الأقصى لعمر الإنسان بنحو 150 عاما، بينما يرى آخرون إمكانية تجاوزه.

توجد حالات نادرة مثل مرض البروجيريا، الذي يجعل الأطفال يبدون مسنين منذ سن مبكرة جدا.

الشيخوخة والعادات اليومية

العوامل البيئية وأنماط الحياة تسهم في تسريع الشيخوخة. فالتدخين، التلوث، وقلة النوم، إضافة إلى التعرض الطويل لأشعة الشمس، جميعها تؤدي إلى تلف الخلايا وتسريع ظهور التجاعيد. في المقابل، اتباع نمط حياة صحي يمكن أن يبطئ بعض مظاهر التقدم في العمر:

ممارسة الرياضة الهوائية وتمارين القوة لتحسين صحة القلب والعظام.

اتباع نظام غذائي متوازن غني بالخضراوات والبروتينات الصحية.

النوم الجيد والابتعاد عن التدخين والكحول.

هل يمكن إيقاف الشيخوخة؟

رغم تطور الأبحاث الطبية، لا يوجد حتى الآن علاج يوقف الشيخوخة تماما، إلا أن العلم يسعى لاكتشاف أدوية وجزيئات قد تساعد في إبطاء التغيرات البيولوجية، لكن هذه الاكتشافات لا تزال في مراحلها التجريبية.