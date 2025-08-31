مصر تدرس استخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية

ناقش المؤتمر العلمي الأول للتغذية العلاجية في مصر استخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، والتغذية الإكلينيكية في طب الزرع، وتغذية الأطفال، والعلاقة بين الهرمونات والعادات الغذائية.

وأطلقت وزارة الصحة والسكان المصرية المؤتمر العلمي الأول للتغذية العلاجية بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وباعتماد المجلس الصحي المصري.

وذكرت وزارة الصحة المصرية ، في بيان صحفي اليوم الأحد ، أن المؤتمر يأتي في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، بتعزيز التعليم الطبي المستمر ورفع الكفاءة العلمية والمهنية للفرق الطبية، مع التأكيد على الدور الحيوي للتغذية العلاجية في تحسين جودة الرعاية الصحية ودعم تعافي المرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المؤتمر يهدف إلى دعم الأطباء والصيادلة ومقدمي الرعاية الصحية من خلال جلسات علمية ونقاشات متخصصة، تركز على أسس التغذية العلاجية ودورها المحوري في تحسين نتائج العلاج بالمستشفيات.

من جانبها، أكدت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن المؤتمر شهد مشاركة نخبة من استشاريي الوزارة، وأساتذة الجامعات، وخبراء التغذية العلاجية، بما في ذلك رئيس الجمعية المصرية للتغذية الوريدية والمعوية، لتبادل الخبرات وتعزيز مكانة الأمانة في تطوير التعليم الطبي.

وأشارت الدكتورة نهى أبو الليل، مساعد رئيس الأمانة وسكرتير عام المؤتمر إلى أن الجلسات وورش العمل تناولت محاور رئيسية، منها التغذية بعد الجراحة، وتحديات التغذية في جراحات الوجه والفكين.

بدورها، أوضحت الدكتورة لمياء فودة رئيس اللجنة المنظمة، أن اختيار هذه المحاور جاء لتغطية أحدث التطورات العلمية في التغذية العلاجية وتطبيقاتها عبر التخصصات الطبية المختلفة.

واختتم المؤتمر بتكريم رؤساء فرق التغذية العلاجية ومديري المستشفيات والمراكز المتميزة في هذا المجال، تقديرًا لجهودهم في تطوير منظومة التغذية العلاجية وتعزيز دورها كركيزة أساسية في الرعاية الصحية المتكاملة.