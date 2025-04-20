هل مازالت 37 درجة هي المعيار الثابت لدرجة حرارة الجسم؟

لطالما اعتُبرت 37 درجة مئوية هي درجة حرارة الجسم "الطبيعية"، وهو معيار وضعه الطبيب الألماني كارل وندرليتش في القرن التاسع عشر، لكن هذا المفهوم الراسخ بات اليوم موضع تشكيك، إذ تشير دراسات حديثة إلى أن متوسط حرارة الجسم قد يكون أقل مما اعتُقد سابقًا.

ففي حين أيدت دراسة بريطانية نُشرت عام 2017 المعيار التقليدي، توصلت أبحاث أخرى إلى نتائج مغايرة، ووفقًا لموقع Washington Post، أظهرت دراسة أُجريت في مدينة بالو ألتو بولاية كاليفورنيا أن متوسط درجة حرارة الجسم بلغ 36.4 درجة مئوية، وتكرر الاتجاه ذاته في بوليفيا، حيث لوحظ انخفاض تدريجي بمعدل 0.05 درجة سنويًا، ليبلغ المتوسط الحالي 36.5 درجة مئوية.

قاد هذه الأبحاث البروفيسور مايكل جورفين من جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا، الذي يرى أن التقدم الطبي وتحسُّن الظروف المعيشية لعبا دورا كبيرا في هذا التغيير. فبفضل اللقاحات، والأدوية الحديثة، وتحسُّن النظافة، تراجعت معدلات العدوى، مما خفّض حاجة الجسم لإنتاج حرارة عالية لمحاربة الأمراض.

ولا يقتصر الأمر على الصحة فقط، إذ يُسهم التحكم بدرجة حرارة البيئة المحيطة – عبر أنظمة التدفئة والتبريد – في تقليل الجهد الحراري الذي يبذله الجسم. حتى في المجتمعات النائية، ساعدت الملابس الحديثة والبطانيات في توفير الدفء، ما قلل بدوره من إنتاج الجسم للحرارة.

ويتفق العلماء على أن هذا التحول لا يعود إلى سبب واحد، بل هو نتيجة تراكب عوامل عدّة، أبرزها: تحسين الرعاية الصحية، التغذية، وتوافر مياه نظيفة.

ورغم أن هذا الاكتشاف قد يبدو بسيطًا، إلا أنه يفتح بابًا واسعًا للتساؤل حول فهمنا للفسيولوجيا البشرية. كما يشير إلى أن المعدل الطبيعي لحرارة الجسم قد لا يكون مفهومًا موحدًا للجميع.

فربما آن الأوان لإعادة النظر في معيار 37 درجة، بعدما باتت فكرة وجود رقم ثابت لحرارة الجسم تبدو أقرب إلى الماضي منها إلى الواقع.

يذكر أن المعيار الثابت لدرجة حرارة الجسم يشير إلى المعدل الطبيعي أو "القياسي" الذي تُقاس على أساسه درجة حرارة جسم الإنسان في الحالة الصحية المستقرة، هذا المعيار يساعد الأطباء في تحديد ما إذا كانت درجة حرارة الشخص ضمن النطاق الطبيعي أو تشير إلى وجود حالة غير طبيعية كالحُمّى أو انخفاض الحرارة.

المعيار الثابت لدرجة حرارة الجسم:

المعدل الطبيعي التقليدي: 37 درجة مئوية (98.6 فهرنهايت).

النطاق الطبيعي: يتراوح بين 36.1 إلى 37.2 درجة مئوية (97 إلى 99 فهرنهايت).

عوامل تؤثر على درجة حرارة الجسم:

الوقت من اليوم: تكون الحرارة عادةً أقل في الصباح وأعلى في المساء.

العمر: يميل كبار السن إلى حرارة جسم أقل من الشباب.

النشاط البدني: يزيد التمرين أو النشاط البدني من الحرارة مؤقتًا.

نوع القياس: تختلف القراءة حسب موضع القياس (فم، أذن، جبهة، تحت الإبط).