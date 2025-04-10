علامات لا تتوقعها تنذر بالإصابة بالسرطان.. لا تتجاهلها

مثل العديد من الأمراض الخطيرة، يمكن أن يبقى مريض السرطان لفترة طويلة دون أن تظهر عليه أعراض واضحة، أو قد يُظهر إشارات مبهمة يصعب تفسيرها، وتختلف أعراض المرض باختلاف مرحلته، ما يجعل من الضروري معرفة العلامات التي تستدعي الانتباه.

يُصنّف السرطان عادةً إلى مراحل من 0 إلى 4، وتُعد المرحلة الرابعة الأخطر، إذ غالبًا ما يكون المرض قد انتشر إلى أعضاء وأنسجة أخرى، مما يجعل فرص الشفاء ضعيفة جدًا ويصعب السيطرة عليه بالعلاج.

علامات رئيسية للسرطان في مراحله المتقدمة

تشير دراسة نُشرت في مجلة The Lancet Oncology إلى أن مرضى السرطان في المرحلة الرابعة غالبًا ما يعانون من ثلاثة أعراض بارزة:

ألم في الصدر

ألم في الرقبة

ألم في الظهر

وتُعد هذه الأعراض شائعة في العديد من أنواع السرطان المختلفة.

قام الباحثون بتحليل بيانات نحو 8000 شخص تزيد أعمارهم على 25 عاماً، ممن شُخّصوا بـ12 نوعاً مختلفاً من السرطان، منها: المثانة، القولون، المبيض، الرئة، المستقيم، بطانة الرحم، الكلى، الحنجرة، تجويف الفم، البروستاتا، البلعوم، وسرطان الجلد، وتوصلوا إلى مجموعة من الأعراض الشائعة التي ظهرت حتى في المراحل المبكرة من المرض.

أعراض مبكرة يجب الانتباه إليها

أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر من نصف المصابين بالسرطان في مراحله المبكرة أبلغوا عن 11 عرضًا محددًا، منها:

تغير في شكل أو لون الشامات

نزيف من المستقيم

وجود كتلة في الثدي

مشكلات في المسالك البولية

اضطرابات في حركة الأمعاء

وجود دم في البول

إرهاق مزمن

بحة في الصوت

آلام في البطن

فقدان الوزن غير المبرر

نزيف بعد انقطاع الطمث

هذه الأعراض تستدعي عدم الإهمال، خاصة إذا استمرت أو ازدادت سوءًا. زيارة الطبيب في الوقت المناسب ضرورية للتشخيص المبكر والعلاج الفعّال، فالزيارات الدورية للطبيب قد تسهم في اكتشاف المرض في مراحله الأولى، مما يزيد فرص العلاج الناجح والشفاء التام.