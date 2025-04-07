تقرير أممي صادم:وفاة امرأة كل دقيقتين بسبب مضاعفات الحمل

ذكر تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية وهيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة أن مضاعفات الحمل أو الولادة أدت إلى وفاة امرأة كل دقيقتين تقريباً في عام 2023.وقال التقرير، الذي نُشر اليوم الاثنين، إن هذا يعادل نحو 260 ألف وفاة لنساء على مستوى العالم.

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن وفيات الأمهات انخفضت بنسبة 40% على مستوى العالم بين عامي 2000 و2023، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى تحسن الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية.

ومع ذلك، حذرت المنظمة من أن وتيرة التحسن تباطأت بشكل كبير منذ عام 2016.

وأشار التقرير إلى أن تخفيضات التمويل الإنساني كان لها تأثيرات وخيمة على الرعاية الصحية في العديد من مناطق العالم، مما أجبر الدول على التراجع عن تقديم الخدمات الحيوية لصحة الأم والوليد والطفل.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن ضمان الوصول إلى رعاية أمومة جيدة، وتعزيز الحقوق الصحية والإنجابية للنساء والفتيات، أمر بالغ الأهمية.

وأضاف: "بينما يظهر هذا التقرير بصيص أمل، تسلط البيانات الضوء أيضاً على مدى خطورة الحمل في أجزاء كثيرة من العالم حالياً، على الرغم من وجود حلول لمنع وعلاج المضاعفات التي تسبب الغالبية العظمى من وفيات الأمهات".

يُذكر أن أحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة يتمثل في خفض معدل وفيات الأمهات من 328 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية في عام 2000 إلى أقل من 70 وفاة بحلول عام 2030.

شوأوضح التقرير أن تحقيق هذا الهدف يُعد "تحدياً غير مسبوق".وأضاف: "هناك حاجة إلى إجراءات سريعة لحماية صحة الأمهات وإنهاء مأساة وفيات الأمهات. للمرأة الحق في ألا يقتصر دورها على النجاة من الحمل، بل أن تعيش حياة صحية".