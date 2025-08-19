ماذا يحدث لجسم الإنسان بعد التوقف عن تناول السكر لمدة أسبوعين؟

يسبب الإفراط في تناول السكر العديد من الأمراض خاصة السكري من النوع الثاني، لكن الامتناع عن تناوله لمدة أسبوعين يحدث تغيرات جذرية على صحة الإنسان بداية من الوجه وحتى أجهزته الحيوية الداخلية.

وأفاد الدكتور سوراب سيثي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي لمتابعيه الذين يبلغ عددهم أكثر من 500 ألف متابع إن الإقلاع عن تناول السكر يمكن أن يكون له تأثيرات سريعة بشكل مدهش وفق ديلي ميل.

وقال في مقطع فيديو حصد مشاهدات كبيرة: "من المرجح أن يتحول وجهك من شكل أكثر استدارة إلى أكثر طبيعية، سيقل أيضاً أي انتفاخ أو احتباس سوائل حول عينيك وانخفاض في دهون البطن مع انخفاض دهون الكبد".

ويضيف: التخلص من السكر يمكن أن يعيد ميكروبيوم الأمعاء الأكثر صحة - تريليونات الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في الجهاز الهضمي وتلعب دوراً رئيسياً في تكسير الطعام وامتصاص العناصر الغذائية، وإذا كان الإنسان يعاني من حب الشباب أو البقع الحمراء، فإن بشرته ستتحسن وتبدو أكثر صفاءً على حد قوله.

وهذه النصائح تعكس أبحاثاً حديثة، فقد وجدت دراسة أجريت عام 2019 على أكثر من8000 طالب في الصين أن المشروبات الغازية عالية السكر تزيد "بشكل ملحوظ" من خطر الإصابة بحب الشباب، وقد ربطت أبحاث أخرى الإفراط في تناول السكر بتراكم الدهون في الكبد والالتهابات.

هل أنت مذنب باستهلاك كميات كبيرة من السكر؟

وقد سبق للدكتورة سامانثا كوغان، المحاضرة في جامعة نيفادا، أن قالت:" تأثيرات الإقلاع عن تناول الحلويات، مثل الصداع وآلام المعدة وتغيرات الأمعاء قد تستمر لأيام أو حتى أسابيع، ولكن بمجرد أن يتكيف الجسم، فإن الناس غالباً ما يرون وظائف دماغية أكثر حدة، وأياماً مرضية أقل ومزيداً من الطاقة لممارسة الرياضة".

وبحسب الدكتور كوغان، فإن الشعر والبشرة والأظافر تتحسن أيضاً، ويصبح النوم أكثر راحة، ويصبح فقدان الوزن "حتمياً" عند التخلص من الوجبات الخفيفة ذات السعرات الحرارية العالية.

ويساهم خفض تناول السكر في تقليل خطر الإصابة بأمراض خطيرة، حيث يرتبط الإفراط في تناوله على نطاق واسع بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والسرطان.

ويحذر الخبراء من أن النوع الذي يستهلكه معظم الناس بشكل مفرط هو ما يسمى بـ "السكريات الحرة"، الموجودة في الحلويات والشوكولاتة والمشروبات الغازية والعديد من الأطعمة المصنعة.

لكن بعض السكريات الطبيعية تعد أيضًا "سكريات حرة" مثل تلك الموجودة في العسل، والشراب، ورحيق الفاكهة، وعصائر الفاكهة غير المحلاة، والعصائر المخفوقة.

ما هي كمية "السكريات الحرة" التي يجب أن تستهلكها يوميًا؟

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إن أي شخص يبلغ من العمر 11 عاماً أو أكثر لا ينبغي أن يستهلك أكثر من 30 جراماً من السكر المضاف يومياً.

لكنهم يُحذّرون من ضرورة تناول الأطفال والرضع كميات أقل، ويُوصون بالحدود التالية يومياً:

- الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سبعة إلى عشرة أعوام 24 جراماً من "السكريات الحرة".

-الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربع إلى ست سنوات 19 جراماً من "السكريات الحرة".

-لالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وثلاثة أعوام 14 جراماً من "السكريات الحرة".

-الأطفال الذين يبلغون من العمر عاماً واحداً تناول أكثر من 10 جرام من "السكريات الحرة".

وعلى الرغم من عدم وجود حد إرشادي للرضع الذين تقل أعمارهم عن عام واحد، لا ينبغي إضافة السكريات إلى الأطعمة أو المشروبات المقدمة للأطفال.