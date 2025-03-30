"وداعاً للوجبات السريعة".. المكسيك تطبق قانوناً جديداً في المدارس

دخل حظر بيع الوجبات السريعة في المدارس في أنحاء المكسيك حيز التنفيذ يوم أمس السبت، بحسب ما أعلن المسؤولون، في محاولة من البلاد للتصدي لواحدة من أسوأ حالات انتشار السمنة والسكري في العالم.

وتستهدف الإرشادات الصحية، التي تم نشرها لأول مرة في الخريف الماضي، بشكل مباشر المنتجات المصنعة المملحة والمحلاة التي أصبحت جزءا أساسيا من حياة أجيال من الأطفال المكسيكيين، مثل المشروبات السكرية من عصائر الفواكه، ورقائق البطاطس المعبأة، وشرائح اللحم الاصطناعية، والفول السوداني المغلف بالصويا بنكهة الفلفل الحار.

وأعلنت وزارة التربية المكسيكية على منصة "إكس" عن تطبيق القانون قائلة: "وداعا للوجبات السريعة!"، وشجعت الآباء على دعم الحملة الحكومية من خلال طهي وجبات صحية لأطفالهم.

ويجري مراقبة محاولة المكسيك الطموحة لإعادة تشكيل ثقافتها الغذائية وإعادة برمجة الجيل القادم من المستهلكين عن كثب في جميع أنحاء العالم، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومات للحد من وباء السمنة العالمي.

وبموجب النظام الجديد في المكسيك، يجب على المدارس الاستغناء عن أي طعام أو شراب يظهر عليه حتى شعار تحذير واحد يشير إلى أنه يحتوي على نسبة عالية من الملح أو السكر أو السعرات الحرارية أو الدهون.