فرقة موسيقية من المصابين بأمراض الرئة

شكّل طبيب ألماني فرقة موسيقية وغنائية خاصة، مؤلفة من الأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة. ويتجمع أفراد الفرقة الغنائية معاً، للعمل على تحسين قدرات الرئة، والتحكم في التنفس، ويرجع الفضل في ذلك إلى التجمعات التي نظمها اختصاصي الرئة توماس دابر وزوجته مارتينا. ويعاني أعضاء الفرقة من أمراض بالرئة، مثل: الربو أو التليف الرئوي أو مرض الانسداد الرئوي المزمن.

ويقول توماس دابر إن المرضى غالباً ما يستخدمون أجهزة لتحسين قدرة الرئة، غير أن هذا ليس خياراً متاحاً للجميع، لأن البعض لديه قيود بعد إجراء عمليات جراحية معينة.

ويؤكد أنهم مع ذلك يمكنهم مساعدة الرئة عن طريق الغناء، لأنه يقوي عضلات الجهاز التنفسي، خاصة الحجاب الحاجز. ويضيف:«إن الغناء «يساعد على تخفيف الأعراض، مثل ضيق التنفس، وعلى تعلم كيفية التحكم في التنفس».