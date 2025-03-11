علماء يحددون يوماً في الأسبوع لا يجب فيه إجراء عملية جراحية أبدًا

أظهرت دراسة أمريكية تأثير عطلة نهاية الأسبوع على نتائج العمليات الجراحية، وذهبوا إلى أنه من الأفضل إجراء العمليات في بداية الأسبوع.

ولاحظ خبراء منذ فترة طويلة ما يسمى بـ "تأثير عطلة نهاية الأسبوع" في تحقيق نتائج أسوأ بعد الجراحة للعمليات التي تتم يوم الجمعة، بسبب عدم وجود المزيد من الموظفين ذوي الخبرة يومي السبت والأحد بالإضافة إلى قلة الخدمات الإضافية للمرضى مثل عمليات المسح والاختبارات وفق ديلي ميل.

إفادة

وأفاد المرضى أيضًا أنهم يخشون أن يشعر الموظفون بتعب أكبر بحلول نهاية الأسبوع، مما يزيد من فرصة ارتكاب أخطاء ضارة محتملة في رعايتهم.

لكن الباحثين الأمريكيين الذين أجروا الدراسة الجديدة يعتقدون أنه على الرغم من وجود "تأثير عطلة نهاية الأسبوع"، فإن معدلات الوفيات المرتفعة التي لوحظت قد لا تكون دائماً انعكاساً لضعف الرعاية الصحية.

وبدلاً من ذلك، يزعمون أن السبب قد يكون أن المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج في أقرب وقت إلى عطلات نهاية الأسبوع يكونون أكثر عرضة للإصابة بالمرض والضعف.

لكنهم اعترفوا بنقص الموظفين الكبار العاملين يوم الجمعة، مقارنة بأيام الاثنين، وأن "الاختلاف في الخبرة" الناتج عن ذلك قد "يلعب دوراً" أيضاً.

دراسة

وفي الدراسة، قام باحثون في مستشفى هيوستن ميثوديست في تكساس بتحليل بيانات 429691 مريضًا خضعوا لواحدة من 25 عملية جراحية شائعة في أونتاريو بكندا ، بين عامي 2007 و2019.

تم تقسيم المرضى إلى مجموعتين – أولئك الذين خضعوا لعملية جراحية يوم الجمعة أو اليوم السابق للعطلة الرسمية.

وأجريت العملية الثانية يوم الاثنين أو بعد العطلة.

قام الباحثون بتقييم النتائج قصيرة المدى (30 يومًا)، والمتوسطة (90 يومًا)، والطويلة المدى (عام واحد) للمرضى بعد إجراء العملية الجراحية، بما في ذلك الوفيات، والمضاعفات الجراحية، وطول فترة الإقامة في المستشفى.

ووجد الباحثون أن المرضى الذين خضعوا لعملية جراحية مباشرة قبل عطلة نهاية الأسبوع كانوا أكثر عرضة بنسبة 5% للإصابة بمضاعفات، أو إعادة الدخول إلى المستشفى أو الوفاة في غضون 30 يوما.

تحليل

وعند تحليل معدلات الوفيات على وجه التحديد، كان خطر الوفاة أكثر احتمالا بنسبة 9 في المائة بعد 30 يوما بين أولئك الذين خضعوا لعملية جراحية في نهاية الأسبوع.

وبعد ثلاثة أشهر ارتفعت هذه النسبة إلى 10%، قبل أن تصل إلى 12% بعد عام من العملية.

وبحسب نوع العملية، اكتشف الباحثون أن هناك معدلًا أقل من الأحداث السلبية بين المرضى الذين خضعوا لجراحة طارئة قبل عطلة نهاية الأسبوع.

ولكن هذا لم يعد صحيحًا بعد أن أخذوا في الاعتبار المرضى الذين تم إدخالهم قبل عطلة نهاية الأسبوع، ولكن كان عليهم الانتظار حتى وقت مبكر من الأسبوع التالي للخضوع لمثل هذه الجراحة.

أكثر مرضاً

وأشارت الدراسات أيضًا إلى أن المرضى الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى في ذلك الوقت يكونون أكثر مرضًا ومعرضين لخطر الوفاة بشكل أكبر بسبب انخفاض الإحالات المجتمعية مثل تلك التي يقدمها الأطباء العامون خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال آخرون أيضًا إن بعض الأشخاص قد لا يتمكنون من تحمل تكاليف أخذ إجازة من العمل، لذا يؤجلون زيارتهم للمستشفى إلى عطلة نهاية الأسبوع، عندما يكونون أكثر مرضًا.

وأضاف الباحثون في مقال نشر في مجلة JAMA Network Open : "تظهر نتائجنا أن المزيد من الجراحين المبتدئين - أولئك الذين لديهم سنوات خبرة أقل - يقومون بإجراء العمليات الجراحية يوم الجمعة، مقارنة بيوم الاثنين.

"وعلاوة على ذلك، قد تكون فرق عطلة نهاية الأسبوع أقل دراية بالمرضى من فريق أيام الأسبوع الذي كان يدير الرعاية في السابق."

وقالوا إن انخفاض توافر "الاختبارات التي تتطلب موارد كثيفة" و"الأدوات" التي قد تكون متاحة في أيام الأسبوع قد يؤدي أيضًا إلى زيادة فترات الإقامة في المستشفى والمضاعفات.

في عام 2021، خلص مشروع رئيسي مدعوم من هيئة الخدمات الصحية الوطنية بقيادة جامعة برمنغهام البريطانية إلى أن نظرية "مريض عطلة نهاية الأسبوع الأكثر مرضًا" صحيحة.

وتوصلت الدراسة إلى أنه على الرغم من وجود عدد أقل بكثير من الأطباء المتخصصين المناوبين في عطلات نهاية الأسبوع، فإن هذا لم يؤثر على معدل الوفيات.