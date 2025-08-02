قد تقتلك ببطء.. 3 أشياء "سامة" في غرفة نومك تهدد حياتك

دق طبيب ناقوس الخطر، محذراً من أن 3 أشياء نستخدمها يومياً في أماكن نومنا قد تكون مليئة بالمواد الكيميائية والحشرات وغيرها من المخاطر الخفية، والتي قد تسبب السرطانات وتودي بالحياة.

ففي مقطع فيديو حديث على إنستغرام، كشف الدكتور سوراب سيثي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في كاليفورنيا، عن "الأشياء السامة الثلاثة الموجودة في غرفة النوم" والتي يجب عليك التخلص منها قبل أن تدمر صحتك وفق "نيويورك بوست".

أولاً: الوسائد القديمة

قال سيثي: "تتراكم على الوسائد عث الغبار والعرق ومسببات الحساسية مع مرور الوقت، وهذا يمكن أن يحولها إلى بيئة خصبة لنمو البكتيريا، مما يؤدي إلى الروائح الكريهة وحتى التهابات الجلد".

كما يمكن أن تؤدي الرطوبة - من الانسكابات أو اللعاب أو العرق أو الرطوبة أو الشعر المبلل - أيضاً إلى نمو العفن والفطريات، الأمر الذي لا يسبب الرائحة الكريهة فحسب، بل ويشكل مخاطر صحية خطيرة، وخاصة لأولئك الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي، كما أن حشوة الوسادة تتحلل بمرور الوقت، مما يجعل الوسائد القديمة مسطحة ومتكتلة وغير مريحة، وهذا قد يسبب آلام الرقبة والصداع والأرق.

ثانياً مزيلات الروائح

تشير الأبحاث إلى أن العديد من مزيلات الروائح قد تلوث الهواء الداخلي بالفعل - وتشكل مخاطر صحية خطيرة، وحذر سيثي قائلاً: "في إحدى الدراسات، تبين أن 86% من معطرات الجو التي تم اختبارها تحتوي على الفثالات، وهي مواد كيميائية مرتبطة بالضرر التناسلي والربو".

كما أن العديد منها يطلق أيضاً مركبات عضوية متطايرة (VOCs) مثل الفورمالديهايد والبنزين والتولوين، والتي يمكن أن تهيج الجهاز التنفسي وتسبب السعال والصفير وضيق التنفس.

وعلى الرغم من أن بعض معطرات الهواء تهدف إلى تحسين رائحة الغرفة، إلا أنها قد تطلق مواد كيميائية قد تؤثر سلباً على جودة الهواء، وقد تُسبب الروائح القوية لبعض الأشخاص الصداع أو الشقيقة، وقد يُصاب آخرون بطفح جلدي أو حكة واحمرار نتيجة تفاعلات جلدية تحسسية.

وعلى المدى الطويل، تشير بعض الدراسات إلى أن التعرض لفترات طويلة للعطور الاصطناعية قد يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وحتى السرطان.

ثالثاً: المرتبة

وقال: المرتبة تماماً مثل الوسائد، تجمع المراتب القديمة خلايا الجلد الميتة والغبار والرطوبة والعث ومسببات الحساسية الأخرى بمرور الوقت - مما يؤدي إلى تلويث هواء غرفة نومك وقد يؤدي إلى إثارة مشاكل صحية.

كما أنها تفقد شكلها ودعمها، وغالباً ما تتدلى أو تشكل كتلاً تتركك متيبساً ومؤلماً وغير قادر على الراحة على الإطلاق.

وأضاف أن العديد من الناس يستخدمون المراتب أكثر من عمرها الافتراضي فمثلاً في أمريكا، وجدت إحدى الدراسات، أن المرتبة المتوسطة في الولايات المتحدة لا يتم استبدالها إلا بعد أن يبلغ عمرها 13.9 عاماً - أي بعد أربع سنوات تقريباً من عمرها الافتراضي الموصى به.

وفي استطلاع آخر ، قال 18% من المشاركين إنهم ينامون على مرتبة عمرها 10 سنوات أو أكثر.