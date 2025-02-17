لصقات المكملات الغذائية.. ابتكار أم عملية احتيال

تغزو العديد من الأسواق عالمياً موجة جديدة من اللاصقات الخاصة بالمكملات الغذائية، للحصول على نوم أفضل، أو الحصول على جرعة من الفيتامينات أو تحقيق تركيز أفضل، حيث يتبارى عدد من العلامات التجارية في إنتاجها.

وتسعى الشركات لاجتذاب عملائها بدعوى الحصول على جرعة من الفيتامينات عبر هذه اللاصقات والتي تأتي على شكل ملصقات صغيرة يتم لصقها على الجلد، وتتمتع بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة وفي فرنسا وغيرهما من الدول.

لاصفة صغيرة الحجم

وتعد اللاصقة أصغر من ضمادة وتبدو كملصق شفاف صغير، مستدير أو مربع، بحجم 1 إلى 2 سم، مع أشكال على شكل قلب أو ماسة أو حتى شمس، وقد ظهرت في السنوات الأخيرة العديد من العلامات التجارية المتخصصة.

يتميز هذا الشكل الجديد بأنه يرضي الجميع حيث تؤكد طبيبة الأمراض الجلدية ومؤلفة كتاب Faire la paix avec sa peau (نشرته دار Larousse) أن اللاصقة أفضل من تناول أمبولات المكملات الغذائية ويكون طعمها غير مستساغ، لكن عندما يتم وضع لاصقة يبدو الأمر أكثر سهولة والتزاماً وفق موقع 20 minutes .

وتقدم هذه اللاصقات على أنها تعزز النوم بشكل أفضل، وتزود الإنسان بكوكتيل من الفيتامينات لاستعادة الطاقة، و تحسين التركيز والذاكرة.

ما هي فعالية العلاج عبر الجلد؟

ولكن من الناحية العملية، كيف يمكن لمثل هذه اللاصقة الصغيرة أن توزع على الجسم نفس الخصائص التي توفرها المكملات الغذائية التي نتناولها؟ وما مدى فعالية هذا الانتشار عبر الجلد، لكن المشكلة تكمن في أن تسويق المكملات الغذائية لا يتطلب الحصول على ترخيص.

أما بالنسبة للفعالية المحددة لهذه المكملات الغذائية، فإن هذا يثير العديد من الأسئلة والقيود، ولتحسين الفعالية، توضع اللاصقة عادة في مناطق استراتيجية حيث تتكاثف المناطق الوريدية، مثل داخل الرسغ، حتى يمكن امتصاصها بشكل أسرع بحسب ماريسول سافيدرا، طبيبة التجميل في لندن والتي ترى أنه من المؤكد أنها غير مناسبة لجميع فئات المكملات الغذائية وتكون مناسبة في الجرعات الصغيرة جدًا فقط، لأنه ليس من المنطقي تمرير قدرات كبيرة في هذه الرقعة الصغيرة، ويجب أيضًا تناول بعض المكملات الغذائية في شكل كبسولة محددة حتى يتم استيعابها بشكل فعال في الأمعاء.

كمية كبيرة من المادة الفعالة

وتضيف الطبيبة "لكي تكون الرقعة فعالة، يجب أن يحتوي المنتج على كمية كبيرة جدًا من الجزيء الذي يجب نشره، حتى يتمكن الجلد من امتصاصه بكمية كافية". ومع ذلك، فإن إلقاء نظرة فاحصة على تركيبة الرقعة التي يُفترض أنها تعزز النوم، والتي تقدمها إحدى العلامات التجارية الرائدة في هذا القطاع، تكشف أنها تحتوي على تركيز منخفض من المادة الفعالة.

أما الدكتور جاك فريكر، أخصائي التغذية والمؤلف المشارك لكتاب " كل شيء عن المكملات الغذائية" يرى أن هذه الرقع هي في الأساس تسويقية ولم يتم إجراء دراسات مستقلة لإثبات فعاليتها.

وأضاف أن التأثير الوحيد الذي يمكن أن تحدثه هذه الرقع هو "تأثير وهمي أكبر" ويعتبر جزءًا من التأثير الطبي ما قد يرضي، بل وربما ينجح ــ على نحو محدود للغاية ــ بالنسبة لبعض الناس فتأثيرها نفسي.

المصدر الأفضل للمكملات

ويرى أن "المصدر الأفضل، والذي يتقدم كثيراً على المكملات الغذائية في شكلها الكلاسيكي، يظل نظاماً غذائياً متنوعاً، غنياً بالفواكه والخضروات، والذي يوفر جميع العناصر الغذائية - الفيتامينات، والبوليفينول، وما إلى ذلك - الضرورية للجسم، وقد يكون تناول المكملات ضروريًا في حالات محددة، مثل تعويض نقص فيتامين د ، أو حتى فيتامين ب12 بالنسبة للنباتيين. ولكن هذا يتم بناء على وصفة طبية.