دراسة تسلط الضوء على الفوائد المذهلة لحبة البركة

أشارت دراسة أجراها فريق بحثي في الصين إلى أن الحبة السوداء، لها وفائد مذهلة خاصة ما يتعلق بعلاج ارتفاع ضغط الدم.

وأدى تناول زيت حبة البركة إلى خفض ضغط الدم الانقباضي (بمتوسط 3,06 مم زئبق) وكذلك ضغط الدم الانبساطي (بمتوسط 2,69 مم زئبق) حسب ما تبين بعد تحليل الاستجابة للجرعة وفق مونت كارلو.

وخلصت نتائج هذا الدراسة إلى إمكانية تناول حبة البركة كعلاج فعال ضد ارتفاع ضغط الدم؛ غير أن الطريقة التي تخفض بها الحبة السوداء ارتفاع ضغط الدم ما زالت غير مفهومة تماماً، ويعتقد أن هذه البذور السوداء تؤدي الى ارتخاء العضلات الملساء، كما تعمل على توسيع الأوعية الدموية.

وتحتوي بذور الحبة السوداء أيضا على أحماض أوميغا 3 الدهنية الأساسية، والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، والتي يمكن أن تكون لها تأثيرات مفيدة للتحكم في ضغط الدم.

فوائد حبة البركة

- تحتوى حبة البركة على بعض المواد الطبيعية والخصائص التى تساعد على تخفيف أعراض الربو عن طريق توسيع القصيبات للسماح بتدفق الهواء إلى الرئتين.

-تساعد حبة البركة على تخفيف احتقان الأنف وسيلان الأنف والحكة والعطس والسعال.

-حبة البركة لها خصائص مضادة لارتفاع ضغط الدم، مما يساعد في خفض ضغط الدم، والحفاظ على صحة الجسم.

-نظرا لاحتواء حبة البركة على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والجهاز المناعى، كما تحد من خطر الاصابة بالفيروسات والعدوى.

-تحتوى حبة البركة على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تحد من خطر الاصابة بالامراض السرطانية المختلفة ومنها سرطان "الثدى، المثانة، عنق الرحم، البروستاتا، الكلى".

-ينصح بتناول حبة البركة لتخفيف ألم المعدة وعلاج مشاكل الجهاز الهضمى من التهابات وقرح .

-تعالج الصداع النصفي وتسكين الألم.

-يساعد تناول حبة البركة على زيادة تدفق حليب الأم، وذلك لاحتوائه على الخصائص الهامة لزيادة حليب الثدى.

فوائد زيت حبة البركة للبشرة والشعر

-يحتوى زيت حبة البركة على العديد من الخصائص والفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة البشرة وعلاج الالتهابات والاكزيما.

-يساعد زيت حبة البركة على علاج حب الشباب والتخلص من البثور السوداء بالبشرة.

-يعمل على تعزيز صحة الشعر وعلاج التساقط والتلف.