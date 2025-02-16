الذكاء الاصطناعي يكشف ما يحدث للجسم إذا لم يحصل على 7 ساعات من النوم ليلاً ؟

كشف الذكاء الاصطناعي عن التغيرات التي تحدث للجسم إذا لم يحصل على 7 ساعات من النوم ليلاً، حيث يكون جلد الإنسان أول ما يتأثر بقلة النوم، ويصيب الإنسان مجموعة من الأمراض مابين البطن المنتفخة إلى الجلد المبقع.

الذكاء الاصطناعي

واستخدمت شركة تكنولوجيا النوم، سيمبا ، الذكاء الاصطناعي للكشف عن التأثيرات الجسدية لقلة النوم، حيث قالت ليزا أرتيس، نائبة الرئيس التنفيذي لمؤسسة Sleep Charity، وهي مؤسسة خيرية شريكة لمؤسسة Simba: "إن قلة النوم لا تجعلك متعبًا فحسب، بل إنها تؤثر على جميع أنحاء جسمك" وفق ديلي ميل أون لاين.

وتضيف: عندما يضطرب النوم، يؤدي انخفاض تدفق الدم إلى ظهور البشرة شاحبة وتفتقر إلى الحيوية، مما يجردها من توهجها وحيويتها الطبيعية، بالإضافة إلى ذلك، عندما تكون محرومًا من النوم، ترتفع مستويات الكورتيزول - هرمون التوتر - مما يؤدي إلى تفاقم حالات الجلد الالتهابية، وتفاقم حالات مثل الأكزيما والصدفية، مما يؤدي إلى تهيج واحمرار وحكة".

واستخدمت شركة Simba المتخصصة في تقنيات النوم الذكاء الاصطناعي للكشف عن التأثيرات الجسدية لقلة النوم، ولإنشاء الصور، أجرت شركة سيمبا استطلاعًا لآراء 2175 بالغًا في المملكة المتحدة حول عادات نومهم وصحتهم البدنية ومظهرهم، ثم قامت بإدخال الإجابات إلى روبوت الذكاء الاصطناعي، والذي قام بتجسيد تأثيرات الحصول على أكثر أو أقل من سبع ساعات من النوم في الليلة، وتظهر الصور أن الجلد هو أحد أول أجزاء الجسم التي تظهر عليها علامات الحرمان من النوم، ومن بين هؤلاء الذين قالوا إنهم لم يحصلوا على قسط كاف من النوم كل ليلة، عانى 15% منهم من هشاشة الأظافر، في حين قال 24% منهم إن لديهم بشرة حساسة.

وشملت الأعراض الجلدية الشائعة الأخرى الإكزيما (16 في المائة)، والصدفية (سبعة في المائة)، وبهتان لون البشرة (10 في المائة).

الجلد

وأوضحت أرتيس أن الجلد يعمل في الليل لساعات إضافية لتجديد وإصلاح نفسه، فأثناء الراحة، يزداد تدفق الدم، مما يدعم عمليات الإصلاح الطبيعية ويعزز بشرة صحية ومشرقة.

وأوضحت أرتيس أنه أثناء النوم، يوازن الجسم الهرمونات مثل الغريلين واللبتين، التي تتحكم في الجوع والشبع، وبدون الحصول على الراحة الكافية، ترتفع مستويات هرمون الغريلين، مما يجعل الناس يشعرون بالجوع أكثر، في حين تنخفض مستويات هرمون الليبتين، مما يقلل من الشعور بالشبع، ويؤدي هذا الخلل الهرموني إلى الإفراط في تناول الطعام، وخاصة الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية ذات السعرات الحرارية العالية.

وأضافت أن "النساء أكثر عرضة لرؤية زيادة الدهون في الوركين والفخذين بسبب التغيرات الهرمونية، في حين قد يلاحظ الرجال المزيد من الدهون في البطن بسبب انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون".

برودة اليدين والقدمين

وأشارت أرتيس إلى أن "درجة حرارة الجسم تخضع أيضًا لسيطرة الساعة البيولوجية حيث أظهرت الدراسات أن الراحة وتنظيم درجة الحرارة مرتبطان ارتباطًا وثيقًا، حيث يؤدي قلة النوم إلى إضعاف قدرة الجسم على إدارة وتعديل درجة حرارته الداخلية، مما يسبب تقلبات وعدم راحة في اليدين والأطراف الأخرى".

كم من النوم تحتاج؟

تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية بأن 'الشخص البالغ السليم يحتاج عادة إلى حوالي 7 إلى 9 ساعات من النوم.

ومع ذلك، فإن العمر والصحة والظروف الشخصية تؤثر على مقدار النوم الذي نحتاجه، بالإضافة إلى أن بعض الأشخاص ينامون بشكل طبيعي أكثر من غيرهم، ويحتاج المراهقون والأطفال والرضع إلى مزيد من النوم لأنهم ما زالوا في مرحلة النمو، ولكن ذلك يختلف أيضًا، حيث ينام المولود الجديد ما بين 8 إلى 16 ساعة.

وكشفت الدراسة أن 26% من الأشخاص الذين لم يحصلوا على قسط كاف من النوم يعانون من زيادة الوزن، في حين يعاني 32% منهم من الانتفاخ.