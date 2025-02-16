بعدما تنطفئ الأضواء.. دماغ الإنسان يقوم بأخطر مهمة على الإطلاق أثناء النوم

يقضي الإنسان ما يقرب من ثلث حياته نائماً، لكن هناك قائمة طويلة ببعض المهام الضرورية التي تحدث في جسم الإنسان أثناء النوم.

وتُعرف إحدى هذه المهام باسم "غسيل الدماغ"، حيث يقوم النظام الليمفاوي، وهو شبكة معقدة من الأوعية، بإزالة النفايات السامة من الدماغ - بما في ذلك بيتا أميلويد وتاو، وهي بروتينات مرتبطة بمرض الزهايمر وأشكال أخرى من الخرف وفق ناشونال جيوغرافيك.

تقول عالمة الأعصاب مايكين نيدرجارد ، المديرة المشاركة لمركز الطب العصبي الانتقالي وأستاذة في المركز الطبي بجامعة روتشستر، إنها وزملاءها لم يفهموا بشكل كامل ما الذي يحرك هذه العملية في عام 2012 عندما سلطوا الضوء لأول مرة على أهمية غسل الدماغ.

ويعتقدون أنهم ربطوا النقاط في دراسة جديدة نشرت في مجلة Cell - والتي توضح أيضًا اكتشافهم أن مساعد النوم الشائع قد يعمل على قمع قدرة دماغك على القيام بهذه المهمة المهمة.

اكتشاف "الثقب الأسود" في الجهاز اللمفاوي

وفي الدراسة التي نشرت في مجلة Cell ، كان هدف الباحثين هو العثور على "الثقب الأسود" - أو الآلية المفقودة - في كيفية عمل غسيل المخ، كما تقول ناتالي هاوجلوند ، المؤلفة الرئيسية للدراسة وزميلة ما بعد الدكتوراه في جامعة أكسفورد وجامعة كوبنهاجن.

على وجه التحديد، أرادوا معرفة كيف يستمر السائل النخاعي في التدفق في الجهاز اللمفاوي، مما يسهل دورة الشطف، ينساب السائل الشفاف على طول الشرايين ويتسرب إلى الشقوق بين الأوعية الدموية الصغيرة التي تدخل إلى المخ، فيمتص النفايات الجزيئية ثم ينقلها إلى مناطق أخرى من الجسم حيث يمكن طردها، ويعتقد أن هذه العملية مفيدة لصحة الدماغ، كما يقول نيدرجارد.

وبتتبع وقياس تدفق الدم وحركة السوائل ومستويات المواد الكيميائية وغيرها من المؤشرات في أدمغة الفئران النائمة، وجد الباحثون أن كل شيء بدأ عندما أطلقت أدمغة الفئران النورإبينفرين، وهو ناقل عصبي أساسي لاستجابة القتال أو الهروب. وقد أدى هذا إلى إثارة "إثارة دقيقة" أدت إلى تضييق الأوعية الدموية في الدماغ. وأفسح الانخفاض اللاحق في حجم الدم الطريق أمام تدفق السائل النخاعي.

وعندما انخفض مستوى النورإبينفرين، استرخت الأوعية الدموية وانتفخت مرة أخرى، مما دفع السائل المحمل بالنفايات إلى خارج المخ. وقد تم قياس هذه التوسعات والتقلصات في الأوعية الدموية على أنها تذبذبات إيقاعية (كل 50 ثانية تقريبًا)، مما أدى إلى إنتاج تأثير يشبه المضخة يحرك السائل في جميع أنحاء الجهاز اللمفاوي أثناء النوم غير السريع، أو النوم العميق.

"يعتبر المخ العضو الوحيد الذي تحيط به جمجمة، مما يعني أن له حجمًا محددًا"، كما يوضح نيدرجارد. "لذا، في كل مرة يتغير فيها حجم الدم في المخ، يتعين على السائل النخاعي أن يتحرك للتعويض".

وقد لوحظت هذه العملية في الغالب لدى الفئران، ولكن الباحثين يقولون إن هذه الملاحظات قد تشير إلى حدوث أحداث مماثلة في المخ البشري بسبب التشابه في بعض الهياكل. والواقع أن أبحاثاً سابقة كانت قد رصدت المد والجزر في السائل النخاعي في المخ البشري، ولكن بحث نيدرجارد وهاوجلاند هو الأول الذي يحدد النورإبينفرين باعتباره محفزاً محتملاً.

هل تؤثر أدوية النوم على عملية غسيل الدماغ؟

تحديد كيفية تنظيف الدماغ لنفسه أدى إلى اكتشاف إضافي: بالمقارنة مع الفئران التي نامت بشكل طبيعي، فإن تلك التي أعطيت هو مهدئ شائع للنوم شهدت تذبذبات تم قمعها بشكل كبير، مما أدى إلى تقزم تدفق السائل النخاعي، كما يقول نيدرجارد.

يقول برايس ماندر ، الأستاذ المساعد في الطب النفسي والسلوك البشري في مركز إيرفين لعلم الأعصاب والتعلم والذاكرة بجامعة كاليفورنيا، إن هذا الاكتشاف "مؤثر" لأنه "دليل مبكر على أن النظام الليمفاوي، وهو وظيفة عصبية حيوية أثناء النوم، يتعرض للاضطراب بشكل نشط بواسطة مهدئ".

ويحتاج العلماء إلى دراسة التأثير المحتمل للزولبيديم على غسيل المخ لدى البشر قبل أن نستخلص استنتاجات شاملة حول أدوية النوم، ولكن من الصعب القيام بذلك: إذ إن دراسات القوارض هي المعيار الذهبي لقياس وظيفة الجهاز الليمفاوي لأن تحليلها في أدمغة البشر من الصعب القيام به أخلاقياً باستخدام التقنيات الحالية، كما يقول ماندر.